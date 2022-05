मशहूर पंजाबी गायक (Punjabi Singer) और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moose Wala) की रविवार शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई. मूसेवाला (Sidhu Moose Wala Death) की हत्या के बाद सियासी घमासान जारी है. आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस भी अभियान चला रही है. सीएम भगवंत मान ने मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा की है. इन सबके बीच गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) ने पंजाब पुलिस (Punjab Police) से एनकाउंटर की आशंका जताते हुए NIA कोर्ट का रुख किया है.Also Read - बेटे पर मेरे सामने हुई अंधाधुंध फायरिंग; सिद्धू मूसेवाला के साथ आखिरी पलों में क्या-क्या हुआ, पिता ने बताया

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) मकोका एक्ट के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. बिश्नोई ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की है कि उसे पंजाब पुलिस की हिरासत में नहीं भेजा जाए. अर्जी में उसने कहा है कि उसे आशंका है कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है. Also Read - सिद्धू मूसे वाला की सुरक्षा में क्यों की गई कटौती? सीएम भगवंत ने दिये जांच के आदेश

स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने लारेंस बिश्नोई की अर्जी पर सुनवाई से इंकार कर दिया और कहा कि अभी कोई दूसरे राज्य की पुलिस का कोई प्रोडक्शन वारंट कोर्ट के सामने नहीं है. सिर्फ एनकाउंटर की आशंका के मद्देनजर पहले से कोर्ट ऐसा कोई आदेश पास नहीं कर सकता. Also Read - सिद्धू मूसे वाला की हत्या मामले में उत्तराखंड से छह संदिग्धों को पकड़ा गया, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर होने का शक

Special Cell of Delhi Police begins questioning Lawrence Bishnoi at Tihar jail in connection with Sidhu Moose Wala's murder case: Delhi Police Sources

