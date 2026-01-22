By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Lawrence Bishnoi: राजस्थान के सीकर जिले में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. इसमें अदालत ने लारेंस बिश्नोई को बरी कर दिया है.
Sikar Murder Case: राजस्थान के सीकर जिले में पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या का मामला काफी समय से चर्चा में था. यह केस पूरे इलाके के लिए बहुत संवेदनशील और अहम माना जा रहा था. पीड़ित परिवार को लंबे समय से न्याय का इंतजार था. इस मामले में गैंगवार और आपराधिक साजिश की बात सामने आई थी, जिससे इसकी गंभीरता और बढ़ गई थी. अब आखिरकार अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में अपना फैसला सुना दिया है. एडीजे कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ पीड़ित परिवार को राहत मिली है, बल्कि पूरे क्षेत्र में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है. अदालत का फैसला कानून व्यवस्था और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
हाई प्रोफाइल केस में चली लंबी सुनवाई
सरदार राव की हत्या का मामला शुरू से ही हाई प्रोफाइल रहा है. इसमें कई बड़े नाम जुड़े हुए थे और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया था. पुलिस जांच, गवाहों के बयान और सबूतों की जांच में काफी समय लगा. अदालत में लंबे समय तक सुनवाई चली. कई गवाहों से पूछताछ की गई और सबूतों को ध्यान से परखा गया. इसके बाद ही अदालत ने सभी आरोपियों के खिलाफ अपना अंतिम फैसला सुनाया. यह फैसला सोच-समझकर और सबूतों के आधार पर दिया गया है.
लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य आरोपी को मिली राहत
सीकर की एडीजे अदालत में इस मामले का फैसला एडीजे रेणुका हुड्डा ने सुनाया. अदालत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित कुल 11 आरोपियों पर फैसला दिया. कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य आरोपी यतेंद्र को इस मामले में बरी कर दिया. अदालत का कहना था कि इनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिले. सबूतों की कमी के कारण दोनों को दोषमुक्त करार दिया गया. इस फैसले से इन दोनों आरोपियों को बड़ी राहत मिली है.
तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा
अदालत ने इस मामले में तीन आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन आरोपियों में हरदेवराम, अरुण और हरविंदर के नाम शामिल हैं. कोर्ट ने माना कि इनकी भूमिका हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने में बहुत अहम थी. गवाहों के बयान और उपलब्ध सबूतों से यह साबित हुआ कि इन तीनों का अपराध में सीधा हाथ था. इसलिए अदालत ने इन्हें कड़ी सजा देते हुए उम्रकैद का फैसला सुनाया.
अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा
इस मामले में शामिल बाकी आरोपियों पर भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया. सुनील, मुकेश और भानुप्रताप सहित कुल छह आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने माना कि इनकी भूमिका भी अपराध से जुड़ी हुई थी, लेकिन मुख्य आरोपियों की तुलना में इनकी भूमिका कम गंभीर थी. इसी वजह से इन्हें सीमित अवधि की सजा दी गई. इस फैसले के साथ अदालत ने यह संदेश दिया है कि अपराध में शामिल हर व्यक्ति को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, चाहे उसकी भूमिका छोटी ही क्यों न हो.
