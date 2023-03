लंदन में खालिस्तानियों की शर्मनाक करतूत के विरोध में सिख समुदाय ने दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर खिलाफ किया प्रदर्शन

Delhi: दिल्ली में सिख समुदाय ( Sikh community) ने आज सोमवार को ब्रिटेन की राजधानी लंदन (London) में कल रविवार को खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के ऊपर फहराए गए तिरंगे को उतारने (Indian Flag pull down) के प्रयास के विरोध में ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सिख समुदाय के लोगों ने खालिस्तानी तत्वों द्वारा भारतीय ध्वज को नीचे गिराने की घटना को लेकर ब्रिटिश उच्चायोग के बाहर हाथों में तिरंगा लिए हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और खालिस्तानियों की शर्मनाक करतूत के खिलाफ नारे लगाए हैं.

बता दें कि रविवार को बीते रविवार को घटना के वीडियो में एक भारतीय अधिकारी लंदन में उच्चायोग की पहली मंजिल की खिड़की से एक प्रदर्शनकारी से झंडा पकड़ता हुआ दिख रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी खालिस्तान का झंडा लहराता दिख रहा है. खालिस्तानी झंडे लहराते हुए और खालिस्तानी समर्थक नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को रविवार शाम उतारने का प्रयास किया था. टूटी हुई खिड़कियों और ‘इंडिया हाउस’ की इमारत पर चढ़ने वाले लोगों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं.