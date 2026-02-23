  • Hindi
दिल छू लेगी ये खबर: सिख परिवार ने मुसलमानों के कब्रिस्तान जाने के लिए बनाया रास्ता, अपनी जमीन की दान, धर्म से ऊपर उठी इंसानियत

यहां पर कब्रिस्तान जाने का रास्ता नहीं था, सिख परिवार ने दान में दी अपनी जमीन देकर मुसलमानों की परेशानी दूर कर दी, यह कहानी आपका दिल जीत लेगी.

February 23, 2026
पंजाब के मोगा जिले के मेहना गांव में एक सिख परिवार ने इंसानियत और भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश की है. यहां करीब 70 साल पुरानी एक समस्या का समाधान हो गया है, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने कब्रिस्तान तक पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था. यह कब्रिस्तान गांव में स्थित है, लेकिन पिछले सात दशकों से इसकी कोई सार्वजनिक पहुंच सड़क नहीं थी. मुस्लिम परिवारों को अंतिम संस्कार के समय मृतकों को निजी खेतों से होकर ले जाना पड़ता था, जिससे शोक की घड़ी में और कष्ट होता था.

पीढ़ियां इस परेशानी से प्रभावित रहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव में मुस्लिम समुदाय की करीब एक दर्जन से अधिक परिवार इस समस्या से जूझ रहे थे.यह समस्या इतनी पुरानी थी कि कई पीढ़ियां इससे प्रभावित रहीं. लोग शिकायत करते थे कि अंतिम यात्रा में सम्मानजनक तरीके से कब्रिस्तान पहुंचना मुश्किल हो जाता था.

किसान जगदीश सिंह ने की मदद

गांव के सरपंच अमनदीप सिंह भिमा सहित कई लोगों ने इस दिक्कत को स्वीकार किया था. बीबीसी की रिपोर्ट के बाद मामला सुर्खियों में आया और लोगों का ध्यान खींचा. इसी बीच एक सिख किसान जगदीश सिंह और उनके भतीजे शमशेर सिंह तथा राजविंदर सिंह ने आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया.

पैतृक खेती की जमीन का एक हिस्सा दान

जगदीश सिंह ने अपनी पैतृक खेती की जमीन का एक हिस्सा दान करने का फैसला किया. उन्होंने 90 फीट से अधिक लंबाई वाली जमीन का टुकड़ा कब्रिस्तान तक पहुंचने वाली सड़क के लिए दे दिया. परिवार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय खुद तय कर सकता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी हो. इस दान से उनकी खेत दो हिस्सों में बंट गई, लेकिन उन्होंने इसे भाईचारे का हिस्सा बताया.

कोई लेन-देन नहीं, सिर्फ भाईचारा

जगदीश सिंह ने कहा, “यह मेरा फर्ज था कि अपने भाइयों के साथ खड़ा रहूं. कोई लेन-देन नहीं, कोई पैसे नहीं—सिर्फ भाईचारा.” यह कदम सिख मूल्यों जैसे सेवा और मानवता को दर्शाता है. गांव वाले इस फैसले से भावुक हैं और इसे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल मानते हैं. यह घटना फरवरी 2026 में सामने आई.

धर्म से ऊपर उठी इंसानियत

अब मुस्लिम परिवार अंतिम संस्कार के समय आसानी से कब्रिस्तान पहुंच सकेंगे. सरपंच के अनुसार, जमीन दान की औपचारिक प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी. यह घटना दिखाती है कि धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत कैसे मजबूत हो सकती है. मेहना गांव अब सद्भाव और एकता का प्रतीक बन गया है. अब चारों ओर इसकी चर्चा है.

