नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी में सिख टेम्पो चालक द्वारा एक पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला तथा बाद में पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी पिटाई के मामले को लेकर उपजे राजनीतिक विवाद के बीच दिल्ली पुलिस से मामले में जवाब तलब किया है. इधर, मामले को लेकर मुखर्जी नगर थाने के बाहर सोमवार की रात बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग जमा होकर एक टेम्पो चालक की पिटाई करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की. पुलिस ने यह जानकारी दी. आपको बता दें कि रविवार की शाम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में टेम्पो चालक और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल अनिल बैजल से चालक को पीटने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना को शर्मनाक करार दिया है. कांग्रेस और भाजपा ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है जबकि शिरोमणि अकाली दल ने पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की. दिल्ली के मुखर्जी नगर क्षेत्र में टेम्पो चालक सरबजीत सिंह की पुलिसकर्मियों के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. घटना के एक कथित वीडियो में टेम्पो चालक तलवार के साथ पुलिसकर्मी का पीछा करते नजर आ रहा है. एक अन्य वीडियो में पुलिसकर्मियों को उसे काबू में कर उसकी पिटाई करते हुए देखा जा सकता है.

Delhi: People continue to protest in Mukherjee Nagar against the thrashing of auto driver Sarabjeet Singh and his son by Police, yesterday. Heavy security at the spot. pic.twitter.com/rpsjKJ4hWl

— ANI (@ANI) June 17, 2019