सिक्किम में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात: कागज की तरह बह गए सड़कें, पुल... सेना के 23 जवान लापता

Sikkim Cloud Burst: सिक्किम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई. बताया जा रहा है कि सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन बाढ़ की चपेट में आ गए. सेना के 23 जवान लापता हो गए. इनकी तलाशी को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है. इसके अलावा कई और वाहन और पुलों के भी बाढ़ में बह जाने की वीडियो सामने आई है.

#WATCH | Sikkim: A flood-like situation arose in Singtam after a cloud burst.

सिंगताम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया. वह बारिश के बीच घटनास्थल पर पहुंचे.

#WATCH | Sikkim: Chief Minister Prem Singh Tamang took stock of the situation as a flood-like situation arose after a cloud burst in Singtam. https://t.co/GI9bMv4WLB pic.twitter.com/rI5c7qLn03

