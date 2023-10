Sikkim flash flood में Death Toll 21 तक पहुंचा, 118 लापता की खोज जारी

सिक्किम में आई बाढ़ में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 21 तक पहुंच गया है. इस Flash Floods में 118 लोग अब भी लापता हैं. भारी बारिश और ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर की झील फटने से आई अचानक बाढ़ में भारतीय सेना (Indian Army) के कई जवान भी बह गए. भारतीय सेना अपने लापता जवानों की तलाश में जुटी हुई है. इसके साथ ही सेना उत्तर सिक्किम में आम लोगों और वहां फंसे पर्यटकों (Tourists) की भोजन और मेडिकल सुविधाएं भी पहुंचा रही है. सेना यहां संचार सुविधाएं (Communication Facilities) पहुंचाने का काम भी कर रही है. Defence PRO ने गुवाहाटी में यह जानकारी दी.

#WATCH | Sikkim flash floods | Search for the missing Indian Army personnel continues. Meanwhile, Indian Army is providing assistance in terms of food, medical aid and extending communication facilities to civilians and tourists stranded in North Sikkim: PRO Defence, Guwahati… https://t.co/ackHKFuVGU pic.twitter.com/6zspsZzCW6

