सिक्किम के नाथुला में भीषण हिमस्खलन, 6 पर्यटकों की मौत, कइयों के फंसे होने की आशंका

Breaking News: सिक्किम के नाथुला पास (Nathu La mountain Pass ) के पास त्सोमगो (Tsomgo) में भीषण हिमस्खलन में कई पर्यटकों के फंसने की खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक हिमस्खलन में एक बच्चे समेत 6 पर्यटकों की जान भी चली गई है. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, भीषण हिमस्खलन की चपेट में आने से कम से कम छह लोगों के मौत हो गई है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने स्थानीय पुलिस अधिकारी के हवाले से बताया, हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं. घायलों को राजधानी गंगटोक के अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राहत और बचाव अभियान जारी है.