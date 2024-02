Sikkim: मेले में घुसा ट्रक, 3 की मौत 20 घायल; मृतकों के लिए 5 लाख रुपये की घोषणा

सिक्किम: गंगटोक के डीएम तुषार निखारे ने जानकारी दी है कि 10 फरवरी 2024 की शाम करीब साढ़े सात बजे रानीपुर में लगे मेले में तंबोला कार्यक्रम चल रहा था. कार्यक्रम के दौरान एक ट्रक वहां घुस गया, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई. करीब 20 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनका इलाज चल रहा है. सिक्किम सरकार ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है. राज्य सरकार घायलों के इलाज का खर्च वहन करेगी. इस हादसे की जांच चल रही है.

#WATCH | Sikkim: Gangtok DM Tushar Nikhare said, “Tambola program was going on in Ranipur at around 7.30 in the evening. During the program, a truck entered there, due to which 3 people died. About 20 patients have been admitted to the hospital…They are undergoing… pic.twitter.com/cGylTDW0JL

— ANI (@ANI) February 11, 2024