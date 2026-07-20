सिक्किम की निर्माणाधीन टनल पर लैंडस्लाइड, सुरंग बंद होने से 27 मजदूर फंसे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

सिक्किम के नामची जिले में सोमवार (20 जुलाई 2026) को भारी बारिश के बीच एक निर्माणाधीन टनल में लैंडस्लाइड हो गया. इससे टनल के एंट्री गेट ब्लॉक हो गए. जिसके बाद 27 मजदूर अंदर फंस गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, टनल के भीतर गैस रिसाव की भी आशंका है. फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. वहीं, जम्मू-कश्मीर के पुंछ और असम के गुवाहाटी में भी लैंडस्लाइड की खबरें हैं.
पुलिस के अनुसार, सिक्किम के नामची जिले में सुरंग निर्माण का काम सामान्य रूप से चल रहा था. इसी दौरान अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें और मिट्टी खिसककर सुरंग के मुहाने पर आ गिरीं. देखते ही देखते एंट्री गेट मलबे से भर गया और अंदर मौजूद मजदूर फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए. सबसे पहले इलाके को सुरक्षित किया गया, ताकि दोबारा लैंडस्लाइड होने की स्थिति में बचावकर्मियों की जान खतरे में न पड़े.
#Sikkim: from inside the Jholungey (Samardung) Tunnel
It offers a rare glimpse of the challenging rescue operation carried out under extremely hazardous conditions.
The videos were recorded from within the tunnel by the Additional… pic.twitter.com/2JF9w56vNj
— All India Radio News (@airnewsalerts) July 20, 2026
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हादसे के बाद राहत कार्य में सबसे बड़ी चुनौती गैस रिसाव की आशंका बन गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, लैंडस्लाइड के कारण एक पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गैस लीक होने का खतरा पैदा हो गया. इसी वजह से बचाव दल बेहद सावधानी के साथ अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
फिलहाल सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. बचाव दल लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक अपडेट का इंतजार करने की अपील की है.
भारत में सुरंग निर्माण के दौरान यह पहला बड़ा हादसा नहीं है. नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूर 17 दिनों तक सुरंग में फंसे रहे थे. कई एजेंसियों की संयुक्त कोशिशों के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था. उसके बाद सुरंग निर्माण परियोजनाओं में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया गया था.
दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण लोरान गांव में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मिट्टी का एक घर ढह गया. हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. जम्मू-कश्मीर में बारिश से जुड़े अलग-अलग हादसों में 11 और लोगों की मौत हो गई है. पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 23 पहुंच चुकी है.
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उधर, असम की राजधानी गुवाहाटी में भी सोमवार को कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हुईं. कामरूप महानगर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्पप्नील पॉल ने बताया कि कम से कम 5 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई है. प्रभावित इलाकों में प्रशांति लॉज के आगे कामाख्या मुख्य मार्ग, गणेश मंदिर के पास कामाख्या कॉलोनी, पानी के टैंकर के पास पश्चिम कामाख्या गांव, पांडु मंदिर घाट और मालीगांव का माधवदेवनगर शामिल हैं. प्रशासन ने अगले 24 घंटों में और बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है.
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