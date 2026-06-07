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दिल्ली से 6 घंटे की दूरी पर होगी सिलीगुड़ी, रेल मंत्री ने बंगाल को दी बुलेट ट्रेन की सौगात, जानें कब से होगी शुरू

Delhi Siliguri Bullet Train: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बीच देश की दूसरी बुलेट ट्रेन चलाने का बड़ा ऐलान किया है. इस ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद दिल्ली से बंगाल की दूरी महज 6 घंटे में सिमट जाएगी.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 7, 2026, 9:35 AM IST
Delhi to bengal bullet train Railway minister Ashwini Vaishnav
दिल्ली से बंगाल के बीच बुलेट ट्रेन

Delhi to Bengal Bullet Train: हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल को बुलेट ट्रेन देने का ऐलान किया है. ये देश बुलेट की दूसरी बुलेट ट्रेन होगी, जिसे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के बाद तैयार किया जाएगा. उत्तर प्रदेश, बिहार से होकर गुजरने वाली दिल्ली से बंगाल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, दो अलग-अलग कॉरिडोर को जोड़कर तैयार किया जाएगा. इसके पहले हिस्से में दिल्ली-वाराणसी कॉरिडोर होगा और दूसरे में वाराणसी-पटना-सिलीगुड़ी कॉरिडोर. उम्मीद जताई जा रही है कि ये परियोजना 2028 तक शुरू होगी. आइए जानते हैं कि ये बुलेट ट्रेन किस रूट से होकर गुजरेगी और इसका परिचालन कब तक शुरू किया जाएगा…

दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन

दिल्ली से बंगाल के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन कई बड़े शहरों और व्यापारिक केंद्रों को आपस में जोड़ेगी. इस कॉरिडोर पर कई नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो नई दिल्ली से शुरू होकर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, पटना और फिर सिलीगुड़ी के पास न्यू जलपाईगुड़ी तक स्टेशन बनाए जाएंगे. सबसे खास बात यह है कि भविष्य में इस रूट का विस्तार असम के गुवाहाटी तक भी की जा सकती है.

और पढ़ें: दिल्ली से सिलीगुड़ी अब सिर्फ 6 घंटे में! रेलवे का मेगा प्लान, जानें किन-किन शहरों को कवर करेगा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर

6 घंटे में 1500 km का सफर

बुलेट ट्रेन की औसत स्पीड 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होती है, जिससे 1500 km का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो जाएगा.  बता दें कि अभी दिल्ली से सिलीगुड़ी जाने में राजधानी या दुरंतो जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों से भी कम से कम 18 से 20 घंटे का समय लगाती है. बता दें कि, इस बुलेट ट्रेन के शुरू होने से दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में महज साढ़े तीन घंटे लगेंगे. वहीं, वाराणसी से सिलीगुड़ी का सफर तीन घंटे से भी कम का होगा. बता दें कि बुलेट ट्रेन से बंगाल के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. उत्तर बंगाल और सिक्किम जैसे खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में लोगों को घूमने जाने में आसानी होगी. साथ ही, असम और पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों के लिए दिल्ली तक पहुंचना सहज बन जाएगा.

प्रोजेक्ट में कई बड़ी चुनौतियां

बुलेट ट्रेन रेल कॉरिडोर को बनाने में रेलवे को कई कठिन चुनौतियों से निपटना होगा. घनी आबादी वाले उत्तर भारत के राज्यों में बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण करना सबसे बड़ा काम होगा. इसके अलावा सिलीगुड़ी के संवेदनशील ‘चिकन नेक’ इलाके और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब हाई-स्पीड ट्रैक बिछाना भी तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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