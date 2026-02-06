By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद बुरी खबर, ऑल टाइम हाई से 40 फीसदी कम हो गई कीमत, नया रेट जानकर छूट जाएंगे पसीने!
Silver Price: चांदी की कीमत अपने हाई से करीब 40 फीसदी तक टूट चुकी है.
Silver Price: सोना-चांदी दोनों की कीमत तेजी से गिर रही हैं, जिससे भारत समेत वैश्विक बाजार में कोहराम मच गया है. गुरुवार को कॉमेक्स (COMEX – Commodity Exchange Inc.) में सिल्वर की कीमत 20 फीसदी गिर गई. इस तरह चांदी की कीमत ऑल टाइम से कुल 40 फीसदी कम हो चुकी है.
अभी कितनी है चांदी की कीमत
कॉमेक्स में चांदी की कीमत 64 डॉलर प्रति औंस पर है. पिछले महीने इसका भाव 120 डॉलर प्रति औंस था. बता दें कि एक औंस में करीब 28 ग्राम होते हैं.
भारत में कितनी गिरी चांदी की कीमत
भारत में चांदी की कीमत गिरने का असर दिख रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 29 जनवरी को चांदी का रेट 4.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था. अभी यहां चांदी के दाम 1.76 लाख रुपये कम हो चुकी है. कल पांच फरवरी को भारत के एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 230499 रुपये थी. जबकि 4 फरवरी को भाव 268850 था. यानी एक दिन में ही चांदी करीब 25035 रुपये तक सस्ती हो गई.
सोने का दाम
सोना भी अपने उच्चतम स्तर से काफी सस्ता हो चुका है. गुरुवार को सोने की कीमत 1.52 लाख थी. यह अपने हाई लेवल से 41025 रुपये सस्ता था. बता दें कि 29 जनवरी को सोने की कीमत 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी थी.
इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 4,123 रुपए कम होकर 1,52,502 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,56,625 रुपए प्रति 10 ग्राम था. वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,873 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,39,692 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 18 कैरेट सोने की कीमत 1,18,619 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,14,377 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.
