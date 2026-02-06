  • Hindi
  • India Hindi
  • Silver Investers Bad Day White Metal Price Fallen 40 Percent In International Market

चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद बुरी खबर, ऑल टाइम हाई से 40 फीसदी कम हो गई कीमत, नया रेट जानकर छूट जाएंगे पसीने!

Silver Price: चांदी की कीमत अपने हाई से करीब 40 फीसदी तक टूट चुकी है.

Published date india.com Updated: February 6, 2026 10:35 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
चांदी में निवेश करने वालों के लिए बेहद बुरी खबर, ऑल टाइम हाई से 40 फीसदी कम हो गई कीमत, नया रेट जानकर छूट जाएंगे पसीने!
(photo credit AI, for representation only)

Silver Price: सोना-चांदी दोनों की कीमत तेजी से गिर रही हैं, जिससे भारत समेत वैश्विक बाजार में कोहराम मच गया है. गुरुवार को कॉमेक्स (COMEX – Commodity Exchange Inc.) में सिल्वर की कीमत 20 फीसदी गिर गई. इस तरह चांदी की कीमत ऑल टाइम से कुल 40 फीसदी कम हो चुकी है.

अभी कितनी है चांदी की कीमत

कॉमेक्स में चांदी की कीमत 64 डॉलर प्रति औंस पर है. पिछले महीने इसका भाव 120 डॉलर प्रति औंस था. बता दें कि एक औंस में करीब 28 ग्राम होते हैं.

भारत में कितनी गिरी चांदी की कीमत

भारत में चांदी की कीमत गिरने का असर दिख रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में 29 जनवरी को चांदी का रेट 4.30 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया था. अभी यहां चांदी के दाम 1.76 लाख रुपये कम हो चुकी है. कल पांच फरवरी को भारत के एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 230499 रुपये थी. जबकि 4 फरवरी को भाव 268850 था. यानी एक दिन में ही चांदी करीब 25035 रुपये तक सस्ती हो गई.

(photo credit AI, for representation only)

सोने का दाम

सोना भी अपने उच्चतम स्तर से काफी सस्ता हो चुका है. गुरुवार को सोने की कीमत 1.52 लाख थी. यह अपने हाई लेवल से 41025 रुपये सस्ता था. बता दें कि 29 जनवरी को सोने की कीमत 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी थी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का दाम 4,123 रुपए कम होकर 1,52,502 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 1,56,625 रुपए प्रति 10 ग्राम था. वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,44,873 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,39,692 रुपए प्रति 10 ग्राम था. 18 कैरेट सोने की कीमत 1,18,619 रुपये प्रति 10 ग्राम से कम होकर 1,14,377 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.