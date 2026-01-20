By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बेटी की शादी के लिए पिता ने बनवाया 25 लाख का वेडिंग कार्ड, तस्वीरें देखकर आपका भी चेहरा खिल उठेगा!
जयपुर के शिव जोहरी ने अपनी बेटी श्रुति जोहरी की शादी को यादगार बनाने के लिए 3 किलो शुद्ध चांदी से बना खास शादी का कार्ड तैयार किया. इस कार्ड की कीमत करीब 25 लाख रुपये है. ये कार्ड 1 साल में तैयार हुआ है.
Silver Wedding Card: राजस्थान की राजधानी जयपुर एक बार फिर अपनी शाही परंपरा और कला कौशल के कारण चर्चा में है. यहां के निवासी शिव जोहरी ने अपनी बेटी श्रुति जोहरी की शादी के लिए ऐसा निमंत्रण पत्र बनवाया है, जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है. आमतौर पर जहां शादी के कार्ड कागज के होते हैं, वहीं शिव जोहरी ने 3 किलो शुद्ध चांदी से बना अनोखा विवाह निमंत्रण तैयार किया है, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है.
यह स्पेशल कार्ड 128 चांदी के टुकड़ों से बना है और खास बात यह है कि इसमें एक भी कील या स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया गया. कार्ड का आकार 8 x 6.5 इंच है और इसकी गहराई 3 इंच है. इसमें कुल 65 देवी-देवताओं की बारीक और कलात्मक नक्काशी की गई है. सबसे ऊपर भगवान गणेश विराजमान हैं, जिनके साथ ‘श्री गणेशाय नमः’ लिखा है. उनके दाईं तरफ माता पार्वती और बाईं ओर भगवान शिव की आकृति है.
कार्ड में इन भगवानों की फोटो
कार्ड में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंग, विष्णु के दस अवतार और दक्षिण भारतीय शैली में पंचमुखी कृष्ण को दर्शाया गया है. इसके अलावा, बाहरी हिस्से में माता लक्ष्मी के आठ रूप, सूर्य देव, भगवान वेंकटेश्वर (तिरुपति बालाजी) के दो रूप भी शामिल हैं. हाथी फूल बरसाते हुए दिखाए गए हैं, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक हैं. इस खास कार्ड में दूल्हा- दुल्हन श्रुति जोहरी और हर्ष सोनी के नाम भी सुंदर तरीके से उकेरे गए हैं. अंदर पारंपरिक शादी के निमंत्रण की तरह दोनों परिवारों के सदस्यों के नाम भी अंकित हैं.
शिव जोहरी ने बताया कि इस कार्ड को तैयार करने में उन्हें एक साल का समय लगा. उनका उद्देश्य केवल रिश्तेदारों को नहीं, बल्कि सभी देवी-देवताओं को अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देना था. यह कार्ड आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर बनेगा, जिसे देखकर लोग इस अनोखी सोच को याद करेंगे.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें