कौन हैं कश्मीर में दुश्मन के 'दांत खट्टे' करने वाली सिमरन बाला? रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की CRPF टुकड़ी की संभालेंगी कमान

Simran Bala: कश्मीर के नौशेरा की रहने वाली सिमरन बाला रिपब्लिक डे परेड में CRPF पुरुष जवानों के एक टुकड़ी कमान संभालेगी. सिमरन बाला ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी.

सिमरन बाला 76वें रिपब्लिक डे परेड पर CRPF जवानों की टुकड़ी की कमान संभालेगी

Republic Day Parade: सेना में अब महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है. महिला अधिकारी भी बड़े साहस के साथ इन चुनौतियों और जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है. देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब किसी महिला अधिकारी को रिपब्लिक डे परेड में पुरुष टुकड़ी की कमान संभालने को मिलेगी.26 जनवरी के दिन पूरे देश को ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, जब कश्मीर के नौशेरा की रहने वाली सीआरपीएफ अधिकारी सिमरन बाला, सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी का कमान संभालेगी

सिमरन बाला संभालेंगी CRPF टुकड़ियों की कमान

हर साल 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भारत की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है, जब परेड रायसीना हिल से कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट के रास्ते लाल किले की ओर बढ़ती है. देश के 76वें रिपब्लिक डे परेड के मौके पर सिमरन बाला 140 से अधिक सीआरपीएफ पुरुषकर्मियों की कमान संभालेंगी. बता दें कि यह देश के विभिन्न सेन्य और सुरक्षा से जुड़ी महिलाओं के लिए गौरव का पल होगा. अर्द्धसैनिक बलों की बात करें तो सीआरपीएफ और सशस्त्र सीमा बल (SSB) की महिला डेयर डेविल्स की एक संयुक्त टीम भी परेड में शामिल होगी. यह टीम एनफील्ड बुलेट बाइक चलाएगी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) का पैदल दस्ता और बैंड टीम रिपब्लिक डे परेड में शामिल होगी. वहीं, सीमा सुरक्षा बल (BSF) की ऊंट सवार टुकड़ी और बैंड टीम परेड में मौजूद रहेगी.

अपने जिले की पहली CRPF महिला अधिकारी

सिमरन बाला कश्मीर के नौसेरा की रहने वाली है. इस जिले में पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी होती रहती है. इन जिलें में रहने वाले लोगों को सामान्य तौर पर मोर्टार, गोलियों की आवाज सुनना पड़ता है. अपने सेलेक्शन को लेकर सिमरन बाला ने मीडिया से बात करते हुए खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि भले ही उनका बचपन पाकिस्तान की ओर से चलने वाली के दहशत में बीता हो लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. अपने सेलेक्शन को उन्होंने गौरव का पल बताया. उन्होंने कहा कि वह अपने जिले की पहली महिला CRPF अधिकारी है. बकौल पीटीआई, जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली बाला (26) अधिकारी रैंक में देश के सबसे बड़े अर्द्धसैन्य बल में शामिल होने वाली जिले की पहली महिला हैं. पढ़ाई की बात करें तो सिमरन बाला ने जम्मू के गांधी नगर स्थित सरकारी महिला कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की है.

बता दें कि सिमरन बाला ने साल 2023 में UPSC केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा (CAPF) दिया था. इस परीक्षा में उन्हें ऑल इंडिया रैंक 82 आया, जिसके बाद ही वह CRPF में शामिल हुई. सीआरपीएफ में सेलेक्शन होने के बाद और ट्रेनिंग में शामिल होने पर उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा था. ट्रेनिंग के दौरान उन्हें बेस्ट ऑफिसर और जन व्याख्यान विषय में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्हें अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ में शामिल किया गया और उनकी पहली तैनाती छत्तीसगढ़ में बस्तरिया बटालियन में हुई, जहां नक्सल विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई.

सिमरन को कैसे मिला मौका?

सिमरन को ये मौका उनके अनुशासित और कड़े रिहर्सल के दौरान बेहतरीन पदर्शन करने से मिला. इसी अभ्यास के दौरान ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर खींचा था. अब सिमरन 26 जनवरी के दिन CRPF जवानों की टुकड़ी का संचालन करेगी. बताते चलें कि देश के सबसे बड़ा आंतरिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ में करीब 3.25 लाख कर्मी हैं. सीआरपीएफ जवान नक्सल विरोधी अभियान, जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद रोधी अभियान और पूर्वोत्तर में उग्रवाद विरोधी जिम्मेदारियां शामिल हैं.

