Singapore Corona Variant: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आज फिर कमी आई है. दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 7 फीसदी से नीचे आ गई है. इन सबके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि सिंगापुर से आने-जाने वाली फ्लाइट्स को तुरंत बंद कर दिया जाए. उन्होंने सिंगापुर से आए कोरोना के नए वैरिएंट (Singapore Variant) को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कोरोना का यह नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है. उन्होंने कहा कि भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है.

केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में यह तीसरी लहर के रूप में आ सकता है. केंद्र सरकार से मेरी अपील है: 1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों. 2. बच्चों के लिए भी टीके के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो.'

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में आज फिर कमी आई है. दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण की दर 7 फीसदी से नीचे आ गई है. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के महज 4482 नए मामले सामने आए. इस दौरान मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है. जहां एक दिन पहले 4524 मामले सामने आए थे और 340 लोगों की जान चली गई थीं. वहीं, मंगलवार को नए मामलों के गिरावट के बाद मौते का आंकड़े में भी काफी कमी आई है.

Delhi reports 4482 new #COVID19 cases, 9403 recoveries and 265 deaths in the last 24 hours.

Total cases 14,02,873

Total recoveries 13,29,899

Death toll 22,111

Active cases 50,863 pic.twitter.com/nIYzNII6Qd

— ANI (@ANI) May 18, 2021