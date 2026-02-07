  • Hindi
सिंगापुर में कबूतर को दाना डालना भारतीय महिला को पड़ा भारी, कोर्ट ने ठोका इतना भारी जुर्माना, सुनकर उड़ जाएंगे होश

सिंगापुर में 71 वर्षीय भारतीय मूल की महिला पर कबूतरों को खाना खिलाने के कारण 2.26 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. पिछले 6 महीने में 9 बार कानून तोड़ने और पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए सिंगापुर कोर्ट ने वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत ये सख्त फैसला सुनाया.

सिंगापुर अपनी स्वच्छता और कड़े कानूनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यहां नियमों के पालन में एक छोटी सी लापरवाही भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. हाल ही में एक भारतीय मूल की महिला के साथ जो हुआ, वह उन सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो विदेशों में स्थानीय नियमों को हल्के में लेते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ सिंगापुर में रहने वाली 71 वर्षीय भारतीय मूल की महिला सनमुगनाथन शामला के साथ, जिन पर सिंगापुर कोर्ट ने 3,200 सिंगापुर डॉलर, लगभग 2,26,750 भारतीय रुपये, का भारी जुर्माना लगाया है. यह सजा उन्हें किसी बड़े अपराध के लिए नहीं, बल्कि बेजुबान पक्षियों यानी कबूतरों को दाना डालने के लिए दी गई है.

6 महीने में 9 बार की नियमों की अनदेखी

अदालत के रिकॉर्ड पर रखी गई जानकारी के अनुसार, शामला ने जुलाई 2025 से जनवरी 2026 के बीच कुल 9 बार कबूतरों को दाना खिलाया. टोआ पेओह (Toa Payoh) के हाउसिंग एस्टेट में रहने वाली यह महिला बार-बार मना किए जाने के बावजूद सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों को खाना खिलाती रही, जो सिंगापुर के वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत एक गंभीर उल्लंघन है.

पहले भी लग चुका है भारी जुर्माना

बता दें कि ये घटना पहली नहीं है, जब शामला ने कानून तोड़ा हो. इससे पहले मई 2025 में भी उन पर जंगली पक्षियों को दाना खिलाने और नेशनल पार्क्स बोर्ड (NParks) के अभियान में बाधा डालने के लिए 1,200 सिंगापुर डॉलर (लगभग 87,000 रुपये) का जुर्माना लगाया गया था. सुनवाई के दौरान नेशनल पार्क्स बोर्ड के अभियोजकों ने कोर्ट को बताया कि महिला लगातार कानून की अवहेलना कर रही थी. उन्होंने पहले वादा किया था कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी आदत जारी रखी.

वहीं, अदालती कार्यवाही के दौरान शामला ने कोर्ट में अनुरोध किया कि उनका जुर्माना कम करके 1,000 से 2,000 डॉलर के बीच रखा जाए. उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वह वर्तमान में बेरोजगार हैं और उनके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है. हालांकि, उनके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए अदालत ने रियायत देने से इनकार कर दिया.

क्या है सिंगापुर का ‘वाइल्डलाइफ एक्ट’?

सिंगापुर के वाइल्डलाइफ एक्ट (Wildlife Act) के अनुसार, बिना लिखित अनुमति के जंगली जानवरों या पक्षियों को जानबूझकर खाना खिलाना गैरकानूनी है. इस कानून के तहत पहली बार अपराध करने पर 5,000 डॉलर और दूसरी बार या बार-बार अपराध करने पर अधिकतम 10,000 सिंगापुर डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान है.

सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना क्यों मना?

सिंगापुर सरकार का मानना है कि कबूतरों को दाना डालने से उनकी आबादी अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, जिससे शहर में गंदगी फैलती है और बीमारियों का खतरा रहता है. इसके अलावा, बचा हुआ खाना चूहों को आकर्षित करता है, जो शहरी को स्वच्छ रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है.

टूरिस्टों के लिए बड़ा सबक

जाते-जाते बता दें कि यह घटना उन पर्यटकों और प्रवासियों के लिए एक बड़ा सबक है जो सिंगापुर जाते हैं. वहां के नियम न केवल कागजों पर सख्त हैं, बल्कि उनका पालन भी उतनी ही कड़ाई से सुनिश्चित किया जाता है. किसी भी देश के स्थानीय कानूनों का सम्मान करना आपकी यात्रा और वहां रहने के अनुभव को सुखद बनाता है.

