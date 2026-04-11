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आशा भोसले को आया हार्ट अटैक, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती
Asha Bhosle Cardiac Arrest: मशहूर सिंगर आशा भोसले की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
Asha Bhosle Cardiac Arrest: मशहूर सिंगर आशा भोसले की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनकी सेहत को लेकर कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है. डॉक्टरों की टीम उनकी हालत पर नजर रख रही है और उन्हें निगरानी में रखा गया है. इस खबर के बाद उनके फैंस काफी परेशान हो गए हैं और सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आशा जी को कार्डियक अरेस्ट हुआ है.
लंबा और शानदार करियर
आशा भोसले भारतीय संगीत की सबसे बड़ी आवाजों में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में हजारों गाने गाए हैं और कई भाषाओं में अपनी पहचान बनाई है. हिंदी के अलावा उन्होंने मराठी, बंगाली और गुजराती में भी खूब गाया है. उनकी आवाज और स्टाइल ने उन्हें अलग पहचान दी. उन्होंने हर तरह के गाने गाए, चाहे वह रोमांटिक हो, डांस नंबर हो या ग़ज़ल. यही वजह है कि आज भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत मजबूत है.
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निजी जिंदगी के उतार-चढ़ाव
उनकी निजी जिंदगी भी काफी उतार-चढ़ाव से भरी रही है. आशा भोसले ने दो शादियां कीं और कई मुश्किल दौर देखे. लेकिन हर बार उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़ीं. उन्होंने अपने दम पर नाम कमाया और कभी हार नहीं मानी. उनकी जिंदगी से यह सीख मिलती है कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर हिम्मत हो तो हर हाल में आगे बढ़ा जा सकता है.
लता मंगेशकर के साथ खास रिश्ता
आशा भोसले और लता मंगेशकर का रिश्ता सिर्फ बहनों का नहीं था, बल्कि संगीत की दुनिया की दो बड़ी आवाजों का भी था. दोनों ने अपने-अपने अंदाज़ में इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. शुरुआती समय में उनके बीच कुछ दूरी की बातें भी सामने आईं, लेकिन बाद में रिश्ते बेहतर हो गए और दोनों के बीच सम्मान बना रहा.
फैंस की दुआ
6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर के निधन के बाद संगीत जगत को बड़ा झटका लगा था. अब आशा भोसले की तबीयत की खबर ने फैंस को फिर से चिंता में डाल दिया है. हर कोई उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहा है. सोशल मीडिया पर लगातार उनके लिए दुआएं की जा रही हैं और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर वापस आएंगी.
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