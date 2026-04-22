Hindi India Hindi

Singer Jubin Garg Death Case Fast Track Court Hearing Key Update

जुबीन गर्ग डेथ केस: मेरे पति बेगुनाह, उन्हें गलत तरीके से फंसाया... आरोपी की पत्नी ने बताया सिंगर के साथ क्या हुआ था?

यह घटना 19 सितंबर 2025 की है. जुबीन गर्ग सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच 60 साल के कूटनीतिक रिश्तों के जश्न में शामिल होने गए थे. उन्हें वहां 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' में परफॉर्म करना था.

जुबीन गर्ग असम के हाइएस्ट पेड सिंगर थे. उन्होंने कुल 38000 गाने गाए हैं.

असम के जाने-माने सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में कथित आरोपी की पत्नी ने अदालत में न्याय की गुहार लगाई है. मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट में है. बुधवार को सुनवाई के दौरान आरोपी श्यामकनु महंता की पत्नी अनीता डेका ने कहा, “मेरे पति बेगुनाह हैं. उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. सिंगर की मौत से उनका कोई लेना-देना नहीं है.”

श्यामकनु महंता नॉर्थईस्ट फेस्टिवल के ऑर्गनाइजर हैं. इस मामले में आरोपी भी हैं. अपने पति की बेगुनाही पर जोर देते हुए डेका ने आरोप लगाया कि महंता पिछले सात महीनों से बिना किसी गलती के जेल में हैं. एक निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जा रही है. मामले में निष्पक्ष न्याय होना चाहिए.

कब हुई थी सिंगर की मौत?

यह घटना 19 सितंबर 2025 की है. जुबीन गर्ग सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच 60 साल के कूटनीतिक रिश्तों के जश्न में शामिल होने गए थे. उन्हें वहां ‘नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल’ में परफॉर्म करना था. वे असम और पूरे उत्तर-पूर्व भारत के सबसे चहेते गायकों में से एक थे.

‘जहां भी हो, खुश रहो जुबिन गर्ग’

कैसे हुई थी मौत?

सिंगापुर के लाजरस आइलैंड के पास जुबीन की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी पत्नी और परिवार ने जांच पर सवाल उठाए थे. अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक, 52 साल के जुबीन गर्ग घटना के समय भारी नशे में थे. उनकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में ब्लड अल्कोहल की मात्रा 333 मिलीग्राम पाई गई, जो सिंगापुर की कानूनी सीमा (80 मिलीग्राम) से चार गुना से भी ज्यादा थी.

सिंगर की पत्नी के आरोपों को कोर्ट ने किया खारिज

वहीं, जुबीन की पत्नी ने शक जताया था कि सिंगर को पानी में धक्का दिया गया होगा. लेकिन, सिंगापुर की स्टेट कोरोनर कोर्ट में पुलिस ने कहा कि बहुत बारीकी से जांच की है. ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि किसी ने सिंगर को कूदने के लिए मजबूर किया या धक्का दिया हो. यहां तक कि उन्हें बचाने की कोशिश करने वाले लोगों ने भी पूरी जान लगाई थी.

Add India.com as a Preferred Source

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट में भेजा मामला

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले की हर दिन सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट-ट्रैक सेशन कोर्ट बनाई है. बक्सा जिले की जिला जज शर्मिला भुइयां इस फास्ट-ट्रैक कोर्ट की अध्यक्षता कर रही हैं. SIT ने इस मामले की जांच की. स्थानीय कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सात लोगों को आरोपी बनाया गया है. इसमें श्यामकनु महंता भी शामिल हैं.

40 भाषाओं और बोलियों में 38 हजार गाने गाए

जुबीन गर्ग ने असमिया और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गायक, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और निर्देशक के तौर पर काम किया है. उन्होंने असमिया, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी में गाने गाए. सिंगर ने बिष्णुप्रिया मणिपुरी, आदि, बोरो, अंग्रेजी, गोलपारिया, कन्नड़, कार्बी, खासी, मलयालम, मराठी, मिसिंग, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, तिवा सहित 40 भाषाओं और बोलियों में 38 हजार से ज्यादा गाना गए.

Video: बस थोड़ी दूरी पर थी राफ्ट… मगर जिंदगी की जंग हार गए सिंगर जुबीन गर्ग, हादसे का नया वीडियो देखकर भर आएंगी आंखें