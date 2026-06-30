दिल्ली में आज से SIR शुरू, BLO के आने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, जानें कब तक चलेगा ये पूरा प्रोसेस

Delhi Voters List SIR 2026: दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आज से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो चुकी है. अगले चार महीनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत लगभग 13,000 बीएलओ यानि बूथ लेवल अधिकारी घर-घर जाकर 1.45 करोड़ से अधिक मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे.

Written by: Satyam Kumar
Published: June 30, 2026, 2:30 PM IST
Delhi SIR
दिल्ली वोटर लिस्ट अपडेट
  • करीब 13,000 BLO दिल्ली के हर घर में जाकर वोटरों का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे.
  • वेरिफिकेशन 2002 की वोटर लिस्ट के आधार पर होगा.
  • 2002 के बाद दूसरे राज्यों से आए लोगों के डेटा का मिलान किया जाएगा.
  • वोटर को गणना प्रपत्र की दो प्रतियां मिलेंगी, जिनमें से एक उन्हें अपने पास रखना होगा

Delhi Voters List SIR 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह से अपडेटेड बनाने के लिए SIR की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय से विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) 2026 अभियान का औपचारिक शंखनाद हो गया है. अगले चार महीनों तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को शत-प्रतिशत शुद्ध बनाना है. इस अभियान के तहत दिल्ली के करीब 1,45,10,298 मतदाताओं का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा. दिल्ली की विशाल आबादी को कवर करने के लिए चुनाव आयोग ने लगभग 13,000 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) की तैनाती की गई है. ये अधिकारी दिल्ली के uj घर में जाकर सीधे वोटर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे.

वेरिफिकेशन के प्रोसेस को ट्रांसपैरेंट बनाने के लिए प्रत्येक वोटर को गणना प्रपत्र (Enumeration Form) की दो कॉपियां दी जाएंगी. मतदाता को एक फॉर्म पर अपना विवरण भरकर BLO को वापस करना होगा, जबकि दूसरे फॉर्म पर बीएलओ के सिग्नेचर और मुहर लेकर उसे अपनी पावती यानि रिसीप्ट के रूप में अपने पास सेफ रखना होगा.

वर्ष 2002 के वोटर लिस्ट से होगा मिलान

इस बार के SIR की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें वेरिफिकेशन का मुख्य आधार साल 2002 में हुए पिछले गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची को बनाया गया है. दिल्ली के वर्तमान वोटरों को अपनी सही जानकारी देने के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध 2002 की वोटर लिस्ट से अपने पुराने विवरण जैसे पुराना विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या और क्रमांक का मिलान करना होगा. यदि कोई व्यक्ति उस समय वोटर नहीं था, तो उसे अपने माता-पिता या पुराने सदस्यों के रिकॉर्ड के आधार पर प्रपत्र भरना होगा.

Delhi SIR revision list

SIR की डेट

प्रवासी मतदाताओं पर भी होगा फोकस

दिल्ली एक ऐसा महानगर है जहां देश के हर कोने से लोग आकर बसते हैं. मतदाता सूची में किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े या दोहरे पंजीकरण को रोकने के लिए निर्वाचन विभाग इस बार बेहद गंभीर है. जो मतदाता वर्ष 2002 के बाद अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हैं, उनके डिटेल्स की सघन जांच की जाएगी. ऐसे मतदाताओं के पुराने राज्यों की मतदाता सूचियों से उनके डेटा का मिलान किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका नाम केवल दिल्ली में ही रजिस्टर्ड रहे. इसके लिए मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल (www.voters.eci.gov.in) की मदद ले सकते हैं.

नए मतदाता ना हो परेशान

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान मौजूदा सूची को दुरुस्त करने के लिए है, लेकिन नए मतदाताओं के लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं. जो युवा इस अभियान के पूरा होने के बाद 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, वे वर्षभर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे. इस अभियान का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि मृत, स्थानांतरित और अपात्र हो चुके मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे.

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Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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