घर-घर पहुंचेंगे चुनाव अधिकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और जांच का बड़ा अभियान शुरू

Phase 3 of SIR Started in 3 States: देश में वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक और अपडेट बनाने के लिए चुनाव आयोग (EC) ने स्पेशल अटेंशन रिव्यू (Special Intensive Revision SIR) अभियान के तीसरे चरण की प्रक्रिया तेज कर दी है.
इस चरण के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के वेरिफिकेशन और अपडेट का काम शुरू हो गया है. आयोग का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और किसी प्रकार की गलती या विसंगति को समय रहते दूर किया जा सके.
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