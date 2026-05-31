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घर-घर पहुंचेंगे चुनाव अधिकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और जांच का बड़ा अभियान शुरू

चुनाव आयोग (EC) ने ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिव्यू का अगला फेज शुरू कर दिया है. अधिकारियों की टीम घर-घर जाकर जानकारी जुटाएगी ताकि पात्र मतदाताओं का नाम लिस्ट में सही तरीके से शामिल हो सके.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: May 31, 2026, 7:53 PM IST
घर-घर पहुंचेंगे चुनाव अधिकारी, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और जांच का बड़ा अभियान शुरू
photo credit- File Photo

Phase 3 of SIR Started in 3 States: देश में वोटर लिस्ट को ज्यादा सटीक और अपडेट बनाने के लिए चुनाव आयोग (EC) ने स्पेशल अटेंशन रिव्यू (Special Intensive Revision SIR) अभियान के तीसरे चरण की प्रक्रिया तेज कर दी है.

इस चरण के तहत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में मतदाता सूची के वेरिफिकेशन और अपडेट का काम शुरू हो गया है. आयोग का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल हो और किसी प्रकार की गलती या विसंगति को समय रहते दूर किया जा सके.

और पढ़ें: SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार, प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहरा सकते- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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