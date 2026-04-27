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Siraj Ul Uloom Madrasa Of Kashmir Declared Unlawful Entity Action Taken Under Uapa

कश्मीर के सबसे बड़े मदरसों में से एक 'सिराज-उल-उलूम' गैर-कानूनी संस्था घोषित किया गया, UAPA के तहत हुई कार्रवाई, जानें पूरा मामला

आदेश में यह भी लिखा है कि इस संस्था के जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ लगातार और गुपचुप संबंध हैं. आदेश में यह भी जिक्र है कि जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों का ही इस संगठन पर असल नियंत्रण रहा है और अहम प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर भी इस संगठन से जुड़े लोग बैठे थे.

(फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया)

Siraj-ul-Uloom declared unlawful entity: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद औक कट्टरपंथ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण कश्मीर के सबसे बड़े मदरसों में से एक, सिराज-उल-उलूम को UAPA अधिनियम के तहत क गैर-कानूनी संस्था घोषित कर दिया है. सिराज-उल-उलूम पर वित्तीय अनियमितताओं के अलावा प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ गुपचुप संबंध रखने का भी आरोप है. जम्मू और कश्मीर प्रशासन का मानना है कि इस मदरसे ने कट्टरपंथ के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भी मदद की है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, सिराज-उल-उलूम जम्मू-कश्मीर में गैर-कानूनी घोषित होने वाला पहला मदरसा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि सिराज-उल-उलूम को एक गैर-कानूनी संस्था घोषित करने का निर्णय शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) की एक रिपोर्ट के बाद लिया गया. यह कदम प्रशासन द्वारा फलाह-ए-आम ट्रस्ट (FAT) से संबंद्ध 58 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है.

प्रशासन के आदेश में क्या कहा गया है?

सिराज-उल-उलूम मदरसे को गैर-कानूनी संस्था घोषित करने से जुड़े प्रशासन के एक आदेश में कहा गया है कि सारे रिकॉर्ड की सावधानी से जांच की गई. रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री को देखने पर यह सामने आया है कि यह संस्था, भले ही ऊपरी तौर पर एक धार्मिक शिक्षण संस्थान के तौर पर काम कर रही हो, लेकिन इसमें गंभीर कानूनी, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताएं हैं.

आदेश में यह भी लिखा है कि इस संस्था के जमात-ए-इस्लामी (JeI) के साथ लगातार और गुपचुप संबंध हैं. आदेश में यह भी जिक्र है कि जमात-ए-इस्लामी से जुड़े लोगों का ही इस संगठन पर असल नियंत्रण रहा है और अहम प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों पर भी इस संगठन से जुड़े लोग बैठे थे.

सिराज-उल-उलूम मदरसे पर कट्टरपंथ के लिए अनुकूल माहौल बनाने का भी आरोप है. इसके कई पूर्व छात्र उग्रवादी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदायक कामों में शामिल पाए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि इस संस्था का इस्तेमाल देश की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.

पुलवामा अटैक से रह चुका है कनेक्शन

दक्षिण कश्मीर के सबसे बड़े मदरसों में से एक, सिराज-उल-उलूम एक स्कूल भी चलाता है. इस स्कूल में 12वीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई होती है और यह जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है. स्कूल का संचालन सिराज-उल-उलूम एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत एक अलग संस्था द्वारा किया जाता है. यह स्कूल पहली बार 2019 में पुलिस की नजर में आया था. इसके एक पूर्व छात्र को साल 2019 में पुलवामा में हुए कार धमाके में शामिल पाया गया था जिसमें 40 अर्धसैनिक जवानों की जान चली गई थी.

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