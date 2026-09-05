बहन से शादी करना चाहता था आरोपी, मना करने पर 11 साल के भाई को उठा ले गया

पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को जहांगीरपुरी थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी. इसमें बताया गया कि 11 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

राजधानी दिल्ली से जुड़ा एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 26 साल के शख्स ने कथित तौर पर एक लड़की से शादी करने के लिए उसके 11 साल के छोटे भाई का अपहरण कर लिया. आरोप है कि युवती ने जब युवक से किसी तरह का रिश्ता रखने से इनकार कर दिया तो उसने उसके भाई को अगवा कर लिया और परिवार पर युवती को उसके पास भेजने का दबाव बनाने लगा. दिल्ली पुलिस ने करीब चार दिन की जांच के बाद बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, 31 अगस्त 2026 को जहांगीरपुरी थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी. इसमें बताया गया कि 11 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा. इसी बीच बच्चे की मां के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया. फोन करने वाले ने खुद को धर्मपाल बताया और कहा कि बच्चा उसके पास है.

पुलिस ने ऐसे दबोचा आरोपी

मामले की शिकायत मिलने के बाद जहांगीरपुरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि आरोपी धर्मपाल परिवार के परिचितों में शामिल था. पुलिस के अनुसार, वह बच्चे की बड़ी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती इसके लिए तैयार नहीं थी. पुलिस का आरोप है कि युवती के इनकार के बाद धर्मपाल ने उसके छोटे भाई को कथित तौर पर अगवा कर लिया. इसके बाद उसने फोन के जरिए परिवार को धमकाते हुए युवती को उसके पास भेजने की मांग की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने परिवार को बच्चे को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी थी.

यूपी के लोनी से दबोचा गया आरोपी

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई. एएसआई अशोक कुमार और एएसआई सूरज भान की टीम ने तकनीकी जांच के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी लगातार सुराग जुटाए. पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और उसकी गतिविधियों से जुड़े इनपुट के आधार पर उसकी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश शुरू की. लगातार जांच के बाद पुलिस को आरोपी के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम ने उसका पीछा शुरू किया. पुलिस के मुताबिक, 4 सितंबर को लोनी से दिल्ली की तरफ आते समय आरोपी को ट्रैक किया गया और आजादपुर फ्लाईओवर के पास बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मौके से आरोपी धर्मपाल को भी गिरफ्तार कर लिया. वह उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का रहने वाला बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तारी की आशंका होने पर आरोपी ने खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए जहरीला पदार्थ खा लिया. इसके बाद उसे तुरंत दिल्ली के बाबू जगजीवन राम मेमोरियल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. दिल्ली पुलिस ने कहा कि बच्चे की सुरक्षित बरामदगी टीम की लगातार मेहनत और तकनीकी जांच का नतीजा है. पुलिस अब पूरे मामले की आगे जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बच्चे को कहां रखा गया था और इस घटना में आरोपी की पूरी भूमिका क्या थी.