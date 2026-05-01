  • Hindi
  • India Hindi
  • Sister Skeleton Taking To Bank News Bank Official Negligence In The Investigation These People Will Also Face Consequences

बहन के कंकाल को बैंक ले जाने का मामला- जांच में बैंक अधिकारी लापरवाह... इन लोगों पर भी गिरेगी गाज

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बैंक के रवैये की कड़ी आलोचना की.

Published date india.com Published: May 1, 2026 1:54 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
यह वीडियो वायरल हुआ था
यह वीडियो वायरल हुआ था

ओडिशा के क्योंझर जिले में से वायरल हुई दिल तोड़ने वाली और चौंकाने वाले मामले की जांच कर रहे रेवेन्यू डिविजनल कमिश्नर संग्राम केशरी मोहापात्रा ने गुरुवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में बैंक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है. इस घटना में एक व्यक्ति को कथित तौर पर अपनी बहन के शव को कब्र से निकालकर उसकी अस्थियां बैंक ले जाने के लिए मजबूर किया गया था ताकि डेथ क्लेम की प्रक्रिया पूरी हो सके.

जिटू मुंडा के घर, शाखा का दौरा

मोहापात्रा ने गुरुवार को जांच शुरू करते हुए जिटू मुंडा के घर और ओडिशा ग्रामीण बैंक की मल्लीपोसी शाखा का दौरा किया और 27 अप्रैल को हुई घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली.

मृतका कला मुंडा, जिटू मुंडा नियमित रूप से बैंक आते थे

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, ”प्रारंभिक जांच में बैंक अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है और व्यक्ति को सेवा देने से मना किया गया. बैंक में ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बैंक कर्मचारी और आदिवासी व्यक्ति के बीच क्या बातचीत हुई थी. हालांकि मृतका कला मुंडा और उनके भाई जिटू मुंडा नियमित रूप से बैंक आते थे और अधिकारी उन्हें जानते थे. उनके खाते से पहले भी करीब आठ बार पैसे निकाले गए थे.”

आरडीसी (नॉर्दर्न रेंज) ने यह भी बताया कि वह यह भी जांच करेंगे कि फरवरी में मृत्यु होने के बावजूद कला मुंडा का मृत्यु प्रमाण पत्र उसके भाई जिटू मुंडा को समय पर क्यों नहीं दिया गया.

लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई

उन्होंने कहा कि यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसी लापरवाही के कारण जिटू मुंडा को अपनी बहन के शव को कब्र से निकालकर बैंक ले जाना पड़ा, ताकि उसके खाते में जमा 19,300 रुपए निकाले जा सकें.

इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बैंक के रवैये की कड़ी आलोचना की. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भी इस मामले पर चिंता जताते हुए मंगलवार को आरडीसी स्तर की जांच के आदेश दिए थे.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

यह मुद्दा गुरुवार को ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र में भी उठा, जहां विपक्षी बीजू जनता दल और कांग्रेस ने सदन में जोरदार हंगामा किया. नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने इस घटना को उठाते हुए कहा कि इससे राज्य की छवि देश और दुनिया में गंभीर रूप से प्रभावित हुई है. (खबर एजेंसी से ली गई है)

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.