नई दिल्ली: माकपा महासचिव सीताराम येचुरी (Sitaram Yechury) ने भाजपा (BJP) नेताओं की तुलना फ्रांस की अंतिम महारानी मेरी एंतोयनेत से करते हुए सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेता ‘‘गरीबों का मजाक बनाने’’ में उस महारानी से भी आगे हैं. गौरतलब है कि भाजपा के एक सांसद ने हाल ही में लोगों के कपड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि इससे दिखता है कि कहीं कोई सुस्ती नहीं है.

फ्रांस के लुई 16वें की पत्नी एंतोयनेत को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में जब यह बताया गया कि किसानों की औकात रोटी खरीदने की भी नहीं है इसलिए वे क्रांति की राह पर चल पड़े हैं तो, महारानी ने कहा था कि ‘तो उनसे कहो कि वे केक खाएं.’

येचुरी ने ट्वीट किया, ‘‘भाजपा ने ना सिर्फ गंभीर आर्थिक संकट और सामाजिक वैमनस्य की स्थिति पैदा कर दी है, वह इस देश में तकलीफें झेल रहे गरीबों का भी मजाक बनाना चाहती है जो बुरी तरह से पीड़ित हैं उनके नेताओं से तो मेरी एंतोयनेत भी लज्जित हो जाए.’’

Not only has the BJP created this situation of grave economic crisis and social disharmony, it also wants to mock the poor of this country who are suffering heavily. Their leaders shame Marie Antoinette https://t.co/84JBMEdNCu

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) February 10, 2020