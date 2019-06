नयी दिल्ली: माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर डाक्टरों की हड़ताल से उपजे संकट का राजनीतिकरण करने और भाजपा पर इस मामले में सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

West Bengal govt must invite health workers & resolve this humanitarian crisis on a war footing. CM is trying to politicise instead of discharging basic responsibility. BJP wants to communalise by highlighting the religious identity of victims of a tragedy https://t.co/sEOq6QFR1z

— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) June 14, 2019