श्रीनगर: कश्मीर घाटी में करीब तीन महीने के बाद मंगलवार को स्कूल खुले. जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने के बाद से स्कूल बंद थे. घाटी में जनजीवन भी सामान्य की तरफ बढ़ रहा है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

अधिकारियों बताया कि घाटी में सार्वजनिक यातायात सेवा बहाल होने के बाद कई निजी स्कूलों ने यह निर्णय लिया है. स्कूल प्रबंधनों ने स्कूल को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक खोलने का निर्णय लिया है और बच्चों से कहा है कि वह सामान्य कपड़ों में ही स्कूल आएं. स्कूल ड्रेस न पहनें.

सोमवार को शहर और घाटी के कई अन्य इलाकों में सार्वजनिक यातायात साधन में बेहद सुधार देखा गया. अधिकारियों ने बताया कि जिले से बाहर और जिले के भीतर यातायात सुविधा में व्यापक सुधार हुआ है.

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि निजी वाहन बिना किसी बाधा के चल रहे हैं. रविवार को श्रीनगर से बनिहाल रेल सेवा भी बहाल कर दी गई है.

Baseer Khan,Divisional Commissioner,Kashmir:The situation is getting better every passing day.Traffic flow has increased, trade&business have improved. Power transmission lines that were damaged in heavy snowfall have almost been restored barring couple of areas. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/pKOjfP8hgn

— ANI (@ANI) November 19, 2019