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Sivasagar Vidhan Sabha Election Results LIVE: अखिल गोगई या फिर कुशल डोवारी, असम की हॉट सीट पर किस दल का होगा कब्जा!

Sivasagar Assembly Election Results 2026 LIVE Updates Assam Assembly Election Result Fastest Live Update in Hindi: असम की शिवसागर विधानसभा सीट पर मतगणना बस शुरू हो रही है और मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. यहां अखिल गोगोई और कुशल डोवारी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है.

Published date india.com Published: May 4, 2026 6:57 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Sivasagar Vidhan Sabha Election Results LIVE

Sivasagar Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (शिवसागर विधानसभा चुनाव परिणाम / शिवसागर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): असम की शिवसागर विधानसभा सीट पर मतगणना कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और सियासी हलचल तेज हो गई है. इस हॉट सीट पर अखिल गोगोई और कुशल डोवारी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. दोनों दलों के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. रुझान आने के बाद तस्वीर साफ होगी कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है. फिलहाल सबकी नजरें पहली गिनती के आंकड़ों पर टिकी हुई हैं.

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  • May 4, 2026 7:06 AM IST

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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