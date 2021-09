नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों को अरेस्ट किया है. दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये लोग देश की कई जगहों पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे. इनमें से दो का सम्बन्ध पाकिस्तान से है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि 6 में से दो को पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई से प्रशिक्षण प्राप्त हैं. साथ ही इनका सम्बन्ध अंडरवर्ल्ड से भी है. इन सभी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद होने की बात कही गई है.Also Read - Delhi: दिल्‍ली में सब्‍जी मंडी इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग ढह गई, अब तक तीन लोगों को बचाया गया

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन सभी को यूपी एटीएस के साथ प्रयागराज में छापेमारी कर पकड़ा है. ये लोग प्रयागराज के करेली में मौजूद थे. दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये सभी देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए साजिश रच रहे थे. साथ ही कई नामचीन हस्तियों को निशाना बनाने वाले थे. और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते थे. Also Read - Top के आतंकवादियों को तालिबान सरकार में मिला स्थान, कोई बना प्रधानमंत्री तो कोई गृहमंत्री

Delhi Police Special Cell busts Pak-organised terror module

Delhi Police says that the suspects were planning to carry out targeted killings and blasts across the country.

— ANI (@ANI) September 14, 2021