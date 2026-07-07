केतन अग्रवाल की हत्या से पहले ही सिया ने की हुई थी शादी! कौन था पति? WhatsApp चैट ने खोले कई राज

Ketan Agarwal Murder Case: पुलिस ने दोनों आरोपियों के पिछले छह-सात महीनों के डिजिटल डेटा की जांच की, जिससे यह राज खुला कि दोनों ने चार महीने पहले शादी कर ली थी.

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आरोप है कि सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर केतन को खाई से धक्का दे दिया था. (ANI)

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में रोजाना नये खुलासे हो रहे हैं. पुणे के फेमस लोहागढ़ किले में हुए केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. Zee News ने जांच एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल से सगाई के बाद सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से चुपके से शादी कर ली थी. 20 साल की गोयल और 25 साल के अग्रवाल की शादी नवंबर में तय हुई थी, लेकिन 18 जून को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी. पुणे के लोहागढ़ किले से गिरकर अग्रवाल की मौत हो गई. आरोप है कि यह सिया की रची हुई एक साजिश थी, क्योंकि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी.

WhatsApp चैट ने खोले राज!

पुलिस को अब एक ऐसी जानकारी मिली है, जिससे पता चलता है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने चार महीने पहले गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. यह दावा पुलिस को मिली WhatsApp चैट के आधार पर किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों के पिछले छह-सात महीनों के डिजिटल डेटा की जांच की, जिससे यह राज खुला कि दोनों ने चार महीने पहले शादी कर ली थी.

कब तक न्यायिक हिरासत में हैं सिया-चेतन?

पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं. हैरानी की बात यह है कि घटना वाले दिन सिया बहुत डरी हुई थी. एक चैट में उसने चेतन से कहा, ‘मुझमें हिम्मत नहीं है; तुम भी साथ चलो. चलो, मिलकर उसे घाटी में धक्का देते हैं.’

कई क्राइम सीरीज से लिया था हत्या का आइडिया?

यह भी आरोप है कि दोनों ने अपने परिवारों को बताए बिना शादी की थी. इसके अलावा, यह भी पता चला है कि केतन की हत्या की तैयारी के लिए उन्होंने देश भर में हुए अपराधों, वेब सीरीज़ और पॉडकास्ट के बारे में जानकारी जुटाई थी. उनके बीच हुई बातचीत और चैट से कई चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं. इस डिजिटल सबूत ने पुलिस की जांच को काफी मजबूत कर दिया है. इससे यह बात और साफ हो गई है कि केतन की हत्या में सिया और चेतन शामिल थे.