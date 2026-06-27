क्रिकेट से शुरू हुई दोस्ती, मौत पर खत्म हुई कहानी! सामने आया सिया-चेतन का पुराना VIDEO

केतन अग्रवाल हत्याकांड के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी का एक पुराना क्रिकेट मैच का वीडियो सामने आया है. पुलिस के अनुसार दोनों की नजदीकियां यहीं से बढ़ीं. जांच में कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल सबूत और कथित रिश्ते की कड़ियां खंगाली जा रही हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 27, 2026, 11:52 PM IST
क्रिकेट से शुरू हुई दोस्ती, मौत पर खत्म हुई कहानी! सामने आया सिया-चेतन का पुराना VIDEO

Siya Goyal-Chetan Chaudhary Video: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी का एक पुराना वीडियो सामने आया है. वीडियो में दोनों एक क्रिकेट मैच के दौरान भारतीय टीम की जर्सी पहनकर साथ बैठे नजर आते हैं. वे मैच का आनंद लेते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते दिखाई देते हैं. माना जा रहा है कि ये वीडियो उस समय का है जब दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई थी.

पुलिस जांच के अनुसार, सिया गोयल और चेतन चौधरी की पहली मुलाकात सिया के भाई साहिल गोयल के एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी. बाद में दोनों एक दोस्त की दिवाली पार्टी में फिर मिले और उनके बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं. यही दोस्ती आगे चलकर कथित प्रेम संबंध में बदल गई.

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पुलिस को अब तक क्या कुछ मिला?

जांच के दौरान पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया. अधिकारियों के अनुसार, जनवरी से अब तक दोनों के बीच 2,004 बार बातचीत हुई और कुल 238 घंटे फोन पर बात की गई. पुलिस इन रिकॉर्ड्स को मामले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत मान रही है. साथ ही दोनों के मोबाइल से डिलीट किए गए व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम चैट को भी फोरेंसिक टीम रिकवर करने की कोशिश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, सिया की फरवरी में केतन अग्रवाल से सगाई हुई थी और नवंबर में शादी तय थी. जांच एजेंसियों का आरोप है कि सिया और चेतन अपने रिश्ते में केतन को बाधा मानते थे. आरोप है कि इसी वजह से लोहागढ़ किले पर ले जाकर केतन की हत्या की साजिश रची गई. हालांकि, मामले की अंतिम सच्चाई अदालत में पेश होने वाले साक्ष्यों और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

घटना से एक दिन पहले कैफे में मुलाकात

जांच में ये भी सामने आया है कि घटना से एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे के एक कैफे में मिले थे. पुलिस इस मुलाकात को भी महत्वपूर्ण मान रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वहां क्या बातचीत हुई थी. डिजिटल सबूतों और सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण किया जा रहा है.

दोनों परिवारों का कहना है कि उन्हें सिया और चेतन के कथित रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी. केतन के पिता ने दावा किया कि अगर सिया ने पहले ही शादी से इनकार कर दिया होता, तो यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ता. वहीं सिया के परिवार ने भी कहा है कि उन्हें इस कथित संबंध की जानकारी नहीं थी.

फिलहाल पुलिस सभी डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. वायरल वीडियो ने जांच में एक नई कड़ी जरूर जोड़ दी है, लेकिन इसकी कानूनी अहमियत और निष्कर्ष जांच पूरी होने तथा अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होंगे.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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