'सिया मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं थी...' क्या बस यही था केतन की हत्या का मोटिव?

Siya Goyal: महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के बाद कहा है कि सिया गोयल पर शादी का बहुत दबाव था. और वह चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 25, 2026, 12:20 PM IST
'सिया मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं थी...' क्या बस यही था केतन की हत्या का मोटिव?
जांचकर्ता यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति भी शामिल था. (photo credit, Social Media)

Siya Goyal: महाराष्ट्र के पुणे में 18 जून को रियल एस्टेट बिजनेसमैन केतन अग्रवाल का शव मिला था. इस केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस को अब शक है कि उसकी मंगेतर, सिया गोयल, उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और उस पर अपने परिवार का शादी के लिए दबाव था.

और पढ़ें: Ketan Agrawal Case: अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी सिया- वो पांच बड़ी गलतियां, जिससे पकड़े गए सिया और चेतन- Explained

इंडियाटुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या की जांच में एक नया मोड़ आया है. केतन की मौत के आस-पास के हालात की जांच करते हुए एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने एएनआई को बताया, आरोपी सिया गोयल शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उस पर अपने परिवार का दबाव था कि वह शादी का प्रस्ताव मान ले.

क्या है पूरा मामला

केतन की मौत 18 जून को पुणे के पास लोहागढ़ फोर्ट में एक खाई में गिरने से हुई थी. केतन का परिवार आरोप लगा रहा है कि सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी, चेतन चौधरी की मिलीभगत से उसे चट्टान से धक्का दिया गया था. केतन, अपने परिवार के रियल एस्टेट बिज़नेस, सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर था. वह मंगेतर सिया के साथ उसका बर्थडे मनाने लोहागढ़ किले गया था.

पुलिस ने जांच में क्या-क्या पाया

पुलिस ने कहा, शुरू में इसे एक्सीडेंटल फॉल का मामला माना जा रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मर्डर की साज़िश की ओर इशारा किया गया. पुणे रूरल के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल ने कहा कि अधिकारियों ने फाइनेंशियल झगड़ों और पर्सनल रिश्तों सहित कई एंगल से जांच की. जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि सिया पुणे के कोंढवा के रहने वाले चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी.

इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक, सिया पिछले साल एक दिवाली पार्टी में चेतन चौधरी से मिली थी और दोनों अगले कुछ महीनों तक कॉन्टैक्ट में रहे. पुलिस का मानना ​​है कि वह केतन से शादी करने को तैयार नहीं थी और उसे चौधरी के साथ अपने रिश्ते में रुकावट के तौर पर देखती थी. आरोपी से पूछताछ, डिजिटल सबूत और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए दूसरे मटीरियल से कथित तौर पर सिया और चेतवन के बीच बढ़ते रिश्ते और केतन को पिक्चर से हटाने की बातचीत की ओर इशारा मिलता है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच में पाया गया कि सिया अपने लिए और समय चाहती थी और परिवार वालों के दबाव के बावजूद शादी को आगे बढ़ाने में हिचकिचा रही थी.

करोड़ों की शादी

यह जोड़ा नवंबर में शादी करने वाला था.पुलिस के मुताबिक, परिवारों ने शादी के लिए राजस्थान में कई करोड़ का एक महल बुक किया था और मेहमानों को लाने-ले जाने के लिए दो प्राइवेट एयरक्राफ्ट का इंतज़ाम किया था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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