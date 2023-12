चंडीगढ़ PGIMER में खुला देश का दूसरा स्किन बैंक, 50% से ज्यादा जले मरीजों को मिलेगा नया जीवन

पीजीआईएमईआर (Postgraduate Institute of Medical Education and Research) चंडीगढ़ में स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया है. उद्घाटन के मौके पर पीजीआईएमईआर के स्किन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. अतुल पाराशर ने कहा, “यह उत्तरी क्षेत्र का पहला त्वचा बैंक है. 15 जुलाई को एम्स दिल्ली में एक त्वचा बैंक खोला गया है. जिन लोगों ने त्वचा दान के लिए सहमति दी है, हमें उनकी मृत्यु के छह घंटे के भीतर उनकी त्वचा को इकट्ठा करना होगा और फिर इसे संसाधित (processed) करना होगा.

स्किन बैंक एक processing इकाई है. यदि त्वचा संक्रमण से मुक्त हो जाती है फिर हम इसे preserve करते हैं. हम इसे करीब पांच साल तक संरक्षित कर सकते हैं. इसका उपयोग उन रोगियों के लिए करते हैं जो 30-50% से अधिक जले हुए हैं.

