350 किलो का सैटेलाइट पेलोड कैपिसिटी, कॉर्बन फाइबर बॉडी... Vikram-1 रॉकेट लॉन्च, जानें किन खूबियों से लैस भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट

Vikram-1 rocket launch Sriharikota: स्काईरूट एयरोस्पेस का विक्रम-1 रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है. ऑल-कार्बन कंपोजिट बॉडी, 3D प्रिंटेड इंजन और 350 किलोग्राम पेलोड ले जाने की क्षमता वाले इस रॉकेट के साथ भारत ग्लोबल प्राइवेट स्पेस मार्केट में अपनी धाक जमाने जा रहा है. आइये जानते हैं इस रॉकेट की खूबियों के बारे में...

Written by: Satyam Kumar
Updated: July 18, 2026, 12:09 PM IST
Vikram skyrocket
विक्रम-1 की खूबियां
  • हैदराबाद के स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस के विक्रम-1 का श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक प्रक्षेपण,
  • लोहे-स्टील की जगह 100% ऑल-कार्बन कंपोजिट बॉडी से तैयार, जो रॉकेट का वजन 50% तक कम और मजबूती को कई गुना बढ़ा देता है,
  • पेलोड में 18-कैरेट सोने का एक नन्हा रॉकेट शामिल है, जो एक सिलाई सुई के छेद में भी फिट हो सकता है,
  • स्पेस मलबे को नष्ट करने वाली दुनिया की पहली रोबोटिक तकनीक एम्ब्रेस का अंतरिक्ष में पहला लाइव टेस्ट,

Vikram-1 rocket launch Sriharikota feature: श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट विक्रम-1 (Vikram-1) का ऐतिहासिक प्रक्षेपण होने जा रहा है. टेस्टिंग 11:30 बजे शुरू होना था, जिसे बढ़ाकर 12:05 कर दिया गया है. वहीं, लॉन्च से ठीक पहले ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस शुरू किया जाएगा. इस सफल लॉन्च के साथ ही भारतीय प्राइवेट स्पेस कंपनियां दुनिया के अरबों डॉलर वाले कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग मार्केट में सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगी.

350 Kg सैटेलाइट पेलोड

हैदराबाद की स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के इस पहले मिशन को मिशन आगमन (Mission Aagaman) नाम दिया गया है. सात मंजिला ऊंचा विक्रम-1 मल्टी-स्टेज रॉकेट अपने साथ 350 किलोग्राम तक के छोटे सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित करने की क्षमता रखता है. अपनी इस पहली ऐतिहासिक उड़ान में विक्रम-1 पेलोड्स को पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 60-डिग्री झुकाव वाली कक्षा में स्थापित करेगा.

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कार्बन फाइबर की ताकत

विक्रम-1 की सबसे बड़ी तकनीकी खूबी इसका ढांचा है. इसे पारंपरिक लोहे या स्टील के बजाय पूरी तरह से ऑल-कार्बन कंपोजिट बॉडी से तैयार किया गया है. यह तकनीक रॉकेट को धातु से बनी बॉडी की तुलना में 50% तक हल्का रखती है, लेकिन इसकी मजबूती और दबाव सहने की ताकत फौलाद से भी ज्यादा होती है. हल्का वजन होने के कारण रॉकेट भारी पेलोड को आसानी से और कम ईंधन में अंतरिक्ष तक ले जा सकता है. इसके अलावा, रॉकेट के लिए स्काईरूट ने खुद से तैयार किए गए सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आधुनिक 3D-प्रिंटेड इंजन और बेहद ताकतवर सॉलिड बूस्टर्स शामिल हैं.

15 मिनट का रोमांच और 14 चरण का सफर

विक्रम-1 का उड़ान सफर टेक-ऑफ से लेकर सैटेलाइट को उनकी तय कक्षा में स्थापित करने तक बेहद रोमांचक होने वाला है. इस पूरी प्रक्रिया को कुल 14 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है, जिसमें मात्र 15.46 मिनट, लगभग 15 मिनट 27 सेकंड, का समय लगेगा.


सुई की आंख में समाया भारत का गौरव

विक्रम-1 अपने साथ कई बेहद अनोखे और स्वदेशी पेलोड्स लेकर जा रहा है. इनमें से सबसे दिलचस्प सूक्ष्म कलाकार अजय कुमार मत्तेवाड़ा की बनाई एक माइक्रो-आर्ट इंस्टॉलेशन है. इस कलाकृति में 18-कैरेट सोने का एक छोटा रॉकेट बनाया गया है. इस सोने के रॉकेट के भीतर भारत के तीन महान वैज्ञानिकों, सर सी.वी. रमन, डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सूक्ष्म मूर्तियां स्थापित की गई हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा सेटअप एक साधारण सिलाई सुई की आंख के भीतर समा सकता है और इसका आकार चावल के एक दाने से भी कई गुना छोटा है. इसके साथ ही रॉकेट अपने साथ कॉसमॉस डायमंड्स की विशेष कलाकृति ‘कॉस्मिक ब्लूम’ भी ले जा रहा है, जिसमें एल्युमिनियम बेस प्लेट पर हीरे का एक बेहद खूबसूरत आभूषण लगाया गया है.

अंतरिक्ष का कचरा साफ करेगा रोबोटिक हाथ

विक्रम-1 के साथ भारत की स्टार्टअप कंपनी कॉस्मोसर्व का एम्ब्रेस (Embrace) पेलोड भी अंतरिक्ष की उड़ान भर रहा है. इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में पहली बार सॉफ्ट रोबोटिक कैप्चर का प्रदर्शन किया जाएगा. रॉकेट के पेलोड डेक पर एक खास रोबोटिक हाथ लगाया गया है. तकनीक भविष्य में अंतरिक्ष में बेकार हो चुके सैटेलाइट्स और मलबे को बेहद सुरक्षित और कम खर्च में पकड़कर नष्ट करने में मदद करेगी.

इसके अलावा विक्रम-1 जर्मनी की कंपनी डीक्यूब (DCubed GmbH) का एक इंटरनेशनल पेलोड और भारत के अन्य स्टार्टअप्स जैसे-ग्राह स्पेस के टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर पेलोड्स भी अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है. इस लॉन्च को मंजूरी देने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी इन-स्पेस (IN-SPACe) ने बताया कि सभी सुरक्षा मानकों और तकनीकी जांचों को सफलता पूर्वक पूरा करने के बाद ही इस प्रक्षेपण को हरी झंडी दिखाई गई है.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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