Smaller Planes More Dangerous Truth About Chartered Jets Accident Statistics Ajit Pawar Plane Crash

क्या छोटे विमान होते हैं ज्यादा खतरनाक? चार्टर्ड जेट्स की सच्चाई, हादसों के आंकड़े और वो वजहें जो डरा देंगी

Small Aircraft Safety: छोटे और चार्टर्ड विमानों की सुरक्षा को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं. वैश्विक एविएशन आंकड़े बताते हैं कि जनरल एविएशन यानी छोटे विमान कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में ज्यादा हादसों में शामिल होते हैं.

Small Plane Crash: छोटे और चार्टर्ड विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल अक्सर बड़े हादसों या वायरल वीडियो के बाद उठते हैं. वैश्विक एविएशन डेटा बताता है कि जनरल एविएशन यानी छोटे विमानों में हादसों की दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कहीं ज्यादा है. इसके पीछे छोटे एयरपोर्ट, कम सुरक्षा परतें, पायलट अनुभव और ऑपरेशनल सीमाएं जैसे कई कारण हैं. हालांकि, सभी छोटे विमान समान रूप से असुरक्षित नहीं होते.

जब भी किसी छोटे या चार्टर्ड विमान से जुड़ी किसी दुर्घटना या कथित हादसे की खबर सामने आती है, तो एक सवाल बार-बार उठता है. क्या छोटे विमान वाकई बड़े कमर्शियल विमानों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं? इस सवाल का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि आंकड़ों और एविएशन सिस्टम की समझ से मिलता है.

छोटे विमानों में क्या-क्या आता है?

एविएशन की दुनिया में छोटे विमान जनरल एविएशन श्रेणी में आते हैं. इसमें चार्टर्ड जेट, निजी विमान, सिंगल या ट्विन इंजन प्लेन और टर्बोप्रॉप्स शामिल होते हैं. ये विमान कमर्शियल एयरलाइंस की तरह तय शेड्यूल पर नहीं उड़ते और न ही हमेशा बड़े, अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं. यही फर्क जोखिम को बढ़ाता है.

वैश्विक आंकड़े बताते हैं कि जनरल एविएशन विमानों में हादसों की दर कमर्शियल एयरलाइंस की तुलना में कई गुना अधिक है. अमेरिका जैसे देशों में भी, जहां एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, छोटे विमानों में दुर्घटनाएं ज्यादा दर्ज होती हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स सख्त नियमों, दो पायलटों, एडवांस वेदर रडार, ऑटोमैटिक लैंडिंग सिस्टम और कड़े मेंटेनेंस प्रोटोकॉल के तहत संचालित होती हैं.

मैनुअल कंट्रोल पर ज्यादा निर्भरता

इसके उलट, छोटे विमान अक्सर ऐसे एयरपोर्ट्स पर उतरते हैं जहां इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) जैसी सुविधाएं नहीं होतीं. ऐसे में पायलट को दृश्य संकेतों और मैनुअल कंट्रोल पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है. खराब मौसम, कम दृश्यता और “टेबलटॉप रनवे” जैसे हालात जोखिम को और बढ़ा देते हैं.

पायलट अनुभव भी एक अहम फैक्टर है. एयरलाइन पायलट हजारों घंटे की उड़ान के बाद कॉकपिट में बैठते हैं, जबकि जनरल एविएशन में उड़ान घंटे अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं. स्टडी के अनुसार, छोटे विमानों में लगभग तीन-चौथाई हादसों के पीछे मानवीय त्रुटि एक बड़ा कारण होती है, जैसे गलत निर्णय, अस्थिर अप्रोच या तकनीकी स्थिति का गलत आकलन.

हर छोटा विमान असुरक्षित नहीं

हालांकि, यह कहना भी गलत होगा कि हर छोटा विमान असुरक्षित है. बिजनेस जेट्स, जैसे Learjet जैसी श्रेणी के विमान, तकनीकी रूप से काफी उन्नत होते हैं और इनमें मल्टी-इंजन, आधुनिक एवियोनिक्स और प्रशिक्षित क्रू मौजूद होता है. ये सिंगल-इंजन विमानों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं.

सवाल विमान के आकार से ज्यादा ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम का है. कमर्शियल एविएशन आज भी दुनिया का सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम है, जबकि छोटे और चार्टर्ड विमानों में जोखिम अपेक्षाकृत ज्यादा बना रहता है. यही कारण है कि किसी भी कथित हादसे के बाद जांच एजेंसियां रनवे, मौसम, पायलट अप्रोच, तकनीकी स्थिति और मेंटेनेंस रिकॉर्ड जैसे हर पहलू की गहन जांच करती हैं.