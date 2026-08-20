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Breaking News LIVE Update: अगले 25 साल तक लोकसभा की सीटें बढ़ाना नहीं चाहती कांग्रेस, अमेरिका में उठी RSS को बैन करने की मांग

Breaking News LIVE Update: नई दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी ने तय किया कि वह अगले 25 सालों तक लोकसभा की सीटों में बदलाव नहीं चाहती है और यह संख्या 543 ही रहनी चाहिए.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 20, 2026 8:02 AM IST
Breaking News
ब्रेकिंग न्यूज (प्रतीकात्मक फोटो)

Breaking News LIVE Update 20 August: बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक हुई, जहां पार्टी ने अलग-अलग मुद्दों और चुनौतियों पर अपनी रणनीति तय की है. इस बैठक में पार्टी ने वंदे मातरम के गायन पर भी अपना रुख साफ कर दिया. उसका कहना है कि वह इस गीत के 2 पैरा का ही गायन करने की परंपरा बरकरार रखेगी, जो प्रस्ताव उसकी 1937 में CWC की बैठक में पास हुआ था. इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा की सीटों को बढ़ाने के मुद्दे पर भी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है. केंद्र सरकार नए परिसीमन सिस्टम के लिए संविधान में संशोधन कर लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करना चाहती है लेकिन कांग्रेस अगले 25 साल तक इन सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं चाहती है.

उधर अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर बैन लगाने की मांग की है. आगामी 29 अगस्त को RSS प्रमुख मोहन भागवत अमेरिकी दौरे पर जाएंगे. उनकी इस यात्रा से पहले USCIRF अमेरिकी सरकार से मांग की है के वह RSS नेताओं से मुलाकात न करे और न ही उनके साथ कोई उच्च स्तरीय मीटिंग हों.

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  • Aug 20, 2026 8:02 AM IST

    Breaking News LIVE Update 20 August: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अमेरिका दौरे पर होंगे. उनके इस दौरे से पहले अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने अमेरिकी सरकार से RSS पर बैन लगाने की मांग की है. इस आयोग ने RSS पर अल्पसंख्यकों पर मु्स्लिम और ईसाई जैसे- धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले का आरोप लगाया है.

  • Aug 20, 2026 8:00 AM IST
    Breaking News LIVE Update 20 August: खेलों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 A के तहत मौलिक अधिकार घोषित किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. यह याचिका ‘स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ’ (Sports: A Way of Life) एनजीओ के अध्यक्ष और खेल शोधकर्ता डॉ. कनिष्का पांडे ने दाखिल की है.
  • Aug 20, 2026 7:58 AM IST
    Breaking News LIVE Update 20 August: नमस्कार! देश और दुनिया में हो रहीं बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए बनी इस लाइव पेशकश में आपका स्वागत है. खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार इस पेज को रिफ्रेश और स्क्रॉल करते रहें.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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