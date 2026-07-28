स्मार्ट मीटर पर बड़ा खुलासा! सर्वे में घटी बिजली खपत, बढ़े बिल की वजह भी आई सामने

स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही आशंकाओं के बीच छत्तीसगढ़ बिजली वितरण कंपनी की एक स्टडी में दावा किया गया कि जुलाई में कई शहरों में बिजली खपत घटी है.

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रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में जुलाई के दौरान बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई.

स्टडी के अनुसार स्मार्ट मीटर से बिजली खपत बढ़ने का कोई प्रमाण नहीं मिला.

विभाग ने कहा कि अधिक बिल का कारण वास्तविक खपत और स्वीकृत भार से ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है.

उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ ऐप और 1912 हेल्पलाइन के जरिए अपनी खपत और बिल की जानकारी ले सकते हैं.

स्मार्ट मीटर को लेकर देशभर में अलग-अलग तरह की चर्चाएं और सवाल उठते रहे हैं. कई यूजर्स का मानना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिल बढ़ गया है. इसी बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने एक स्टडी रिपोर्ट जारी कर दावा किया है कि स्मार्ट मीटर खुद बिजली की खपत नहीं बढ़ाते हैं. कंपनी के अनुसार तीन प्रमुख शहरों में किए गए विश्लेषण में जुलाई महीने के दौरान बिजली खपत में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है.

कंपनी ने रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में स्मार्ट मीटर वाले घरेलू उपभोक्ताओं की मई, जून और जुलाई 2026 की बिजली खपत का तुलनात्मक अध्ययन किया. रिपोर्ट के अनुसार तीनों शहरों में जुलाई के दौरान बिजली उपयोग पहले के महीनों की तुलना में कम पाया गया. विभाग का कहना है कि इससे ये साफ होता है कि स्मार्ट मीटर केवल वास्तविक खपत दर्ज करते हैं, वे खपत बढ़ाने का कारण नहीं बनते.

3 लाख से ज्यादा यूजर्स पर स्टडी

रायपुर में तीन लाख से ज्यादा घरेलू स्मार्ट मीटर यूजर्स के आंकड़ों की स्टडी की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, जून की तुलना में जुलाई में कुल बिजली खपत में लगभग 28 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई. वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की श्रेणी में यह कमी करीब 44 प्रतिशत बताई गई है.

दुर्ग में चयनित स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के अध्ययन में भी जुलाई के दौरान बिजली उपयोग में करीब 53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. इसी तरह बिलासपुर के सिटी सर्किल में 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत वाले उपभोक्ताओं के बीच जुलाई में औसत मासिक खपत मई और जून की तुलना में काफी कम रही. बिजली कंपनी का कहना है कि तीनों शहरों के आंकड़े एक समान रुझान दिखाते हैं.

विभाग ने ये भी साफ किया कि गर्मी के महीनों में एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों के अधिक उपयोग के कारण मई और जून में खपत बढ़ना स्वाभाविक है. मौसम बदलने के बाद जुलाई में उपकरणों का इस्तेमाल कम होने से बिजली खपत भी घट गई. इसलिए बढ़े हुए बिलों का कारण स्मार्ट मीटर नहीं, बल्कि वास्तविक बिजली उपयोग है.

कंपनी ने यह भी बताया कि जिन घरों में अभी स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, वहां भी मई और जून में पिछले वर्ष की तुलना में बिजली खपत अधिक रही, जबकि जुलाई में कमी दर्ज हुई. इससे विभाग का दावा और मजबूत होता है कि अधिक बिल का सीधा संबंध स्मार्ट मीटर से नहीं है.

बिजली वितरण कंपनी के अनुसार कुछ उपभोक्ताओं के बिल में स्वीकृत भार से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त शुल्क भी जुड़ रहा था. अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है. भविष्य में ऐसी राशि पूरे वर्ष में केवल एक बार जोड़ी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर एक साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा.

विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर से जुड़ी किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें. ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता अपनी दैनिक और हर आधे घंटे की बिजली खपत देख सकते हैं. इसके अलावा 1912 टोल-फ्री हेल्पलाइन पर संपर्क कर बिल या मीटर से जुड़ी शिकायतों का समाधान भी कराया जा सकता है. विभाग का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चेक मीटर भी लगाए जा रहे हैं और अब तक की जांच में उनकी रीडिंग स्मार्ट मीटर के बराबर पाई गई है.