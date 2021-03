New Delhi: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Minister for Women and Child Development Smriti Irani) ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि निर्भया कोष (Nibhaya Fund) के तहत कुल 1,023 त्वरित अदालतों (Fast Track Courts) को आर्थिक मदद दी गई है. इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि सरकार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर काबू पाने के लिए गंभीर है. स्मृति ईरानी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें भी सभी तरह के कदम उठा रही हैं. Also Read - गांधी परिवार और मिशेल परिवार के बीच थे ऐतिहासिक संबंध: स्मृति ईरानी

उन्होंने राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी. उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि चेन्नई में 1,37,000 से अधिक CCTV कैमरे चालू हैं और भारत सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं. उन्होंने कहा कि बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं के बढ़ने पर सरकार ने 2019 में बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (POCSO) कानून, 2012 की समीक्षा की और उसके बाद कानून में संशोधन किया गया ताकि बच्चों के यौन शोषण के मामलों से निपटने में इसे और प्रभावी बनाया जा सकें.

आपकों बता दें कि दिल्ली में 2012 में चलती बस में निर्भया गैंगरेप कांड की जघन्यता ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था. इस घटना के बाद तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया जिसमें महिलाओ की सुरक्षा के लिए अलग-अलग कदम उठाने के लिए फंड की व्यवस्था की गई थी. उस समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2013 के बजट में निर्भया फंड की घोषणा की और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने शुरुआती तौर पर 1000 करोड़ का आवंटन भी किया था.