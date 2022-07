नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी (Mukhtar Abbas Naqvi) ने आज मोदी सरकार का मंत्रिमंडल छोड़ दिया. नकवी के साथ ही आरसीपी सिंह (RCP Singh) ने भी इस्तीफ़ा दे दिया. मुख़्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभालते थे. वहीं, आरसीपी सिंह इस्पात मंत्रालय देखते थे. अब मुख़्तार अब्बास नकवी का मंत्रालय संभालने की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी (Smriti Irani) को सौंपी गई है. जबकि इस्पात मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) संभालेंगे. स्मृति ईरानी और सिंधिया अभी तक अपने-अपने मत्रालय संभाल रहे थे.Also Read - मुख्तार अब्बास नकवी के बाद आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफा दिया, मोदी सरकार का मंत्रिमंडल छोड़ा

बता दें कि आज मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बाद आरसीपी सिंह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को छोड़ दिया है. मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह को लेकर ये चर्चा पहले ही थी. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने अपने दोनों केंद्रीय मंत्रियों-मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह की जमकर तारीफ की थी और कहा कि आप दोनों ने देश के विकास में अपना विशेष योगदान दिया है. Also Read - देवेंद्र फडणवीस ने कहा- मैने बीजेपी नेतृत्व को शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था

President of India, as advised by PM, accepts the resignations of Mukhtar Abbas Naqvi and Ram Chandra Prasad Singh from Union Council of Ministers, with immediate effect. Smriti Irani to be assigned Ministry of Minority Affairs charge, in addition to her existing portfolio. (1/2)

— ANI (@ANI) July 6, 2022