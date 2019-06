नई दिल्लीः अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर पहली बार निचले सदन के सदस्य के रूप में पहुंचीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को जब 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली तो उनकी पार्टी के सदस्यों ने काफी देर तक मेजें थपथपाकर उनका अभिनंदन किया. जैसे ही स्मृति का नाम शपथ ग्रहण के लिए बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों समेत सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों को देर तक मेजें थपथपाते देखा गया.

BJP MP from Uttar Pradesh’s Amethi, Smriti Zubin Irani takes oath as member of the 17th Lok Sabha. pic.twitter.com/144NEa2qz7

— ANI (@ANI) June 17, 2019