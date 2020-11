Latest News Today: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) कोरोना संक्रमण (Coronavirus) से ठीक हो गई हैं. स्मृति ईरानी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. बता दें कि अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी बीते 28 अक्टूबर को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थीं. स्मृति ईरानी ने उनके लिए दुआ करने वालों का आभार जताया और कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने की बात कही. Also Read - Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड, 8 हजार से ज्यादा नए मामले आए सामने

I have tested negative for COVID. Would like to extend my grateful thanks to everyone for their good wishes & prayers.

— Smriti Z Irani (@smritiirani) November 12, 2020