केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलीं- पीएम मोदी की छवि खराब करने की हो रही कोशिश, जॉर्ज सोरोस के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे

केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि विदेशी ताकतें प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने में लगी हुई है. ऐसी ताकतों को हमने पहले भी हराया है और अब भी हराएंगे. उन्होंने कहा कि जार्ज सोरोस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में जॉर्ज सोरोस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि वे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे पर वार करेंगे. उन्होंने ऐलान किया है कि वे PM मोदी को अपने वार का मुख्य बिन्दु बनाएंगे. स्मृति ईरानी ने कहा कि जॉर्ज सोरोस ने ऐलान किया है कि वे हिन्दुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिन्दुस्तान के हितों का नहीं उनके हितों की रक्षा करेंगे. इसका मुंह तोड़ जवाब हर भारतीय को देना चाहिए.

स्मृति ईरानी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने बैंक ऑफ़ इंग्लैंड को तोड़ा और सरकार द्वारा आर्थिक युद्ध अपराधी घोषित किया गया. उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने की इच्छा व्यक्त की है.अंतरराष्ट्रीय उद्यमी जॉर्ज सोरोस ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के अपने बुरे इरादे जाहिए किए है.