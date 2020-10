नई दिल्ली: मध्य प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव हैं. ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी जारी है. मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ (Kamal Nath) ने एक सभा में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुईं पूर्व विधायक इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है. मध्य प्रदेश के नेता ही नहीं बल्कि बीजेपी के अन्य नेता भी कांग्रेस पर निशाना साधा रहे हैं. Also Read - MP Bypolls: कमलनाथ ने BJP की महिला प्रत्याशी को कहा 'आइटम' तो भड़कीं मायावती, कांग्रेस से की यह मांग...

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने कहा कि कमलनाथ एक राजनीतिक महिला के लिए कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं. मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर गाँधी परिवार इस तरह चुप्पी कैसे साध सकता है. स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि गाँधी परिवार कमलनाथ के खिलाफ कोई एक्शन लेगी. कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे लोग गाँधी परिवार की किचन में आग लगाते रहेंगे.

I can't find any justification that Kamal Nath ji (former MP CM) can give for using such derogatory word against a woman political leader (referring to BJP's Imarti Devi as "item"). I can't understand why Gandhi family chooses to be absolutely silent: Union Minister Smriti Irani pic.twitter.com/qTERPaY5yr

— ANI (@ANI) October 19, 2020