Women Reservation Bill पास होने पर स्मृति ईरानी बोलीं, आज इतिहास रचा गया, दशकों का संघर्ष PM मोदी ने पूरा किया

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) पारित होने पर आज कहा, आज छोटी दीवाली है. कल बड़ी दीवाली होगी, आज इतिहास रचा गया है. दशकों का संघर्ष …आज पूरा किया प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया.

लोकसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कहा है, “किसी भी सांसद के लिए संसदीय पारी शुरू करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वह विधेयक पारित हो जाए, जिसका करोड़ों महिलाएं इंतजार कर रही थीं…”

बता दें कि देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले ‘नारीशक्ति वंदन विधेयक’ को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी जिसमें संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है.

