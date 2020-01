नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के पुराने भाषण का एक क्लिप इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक टिकटॉक (TikTok) यूजर ने अपने अकाउंट पर साझा किया है, जो कि अब लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह वीडियो 2018 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भाषण देते हुए एक कार्यक्रम के दौरान का है, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और महिलाओं की स्थिति पर पर भाषण दिया था.

ऐसे में स्मृति ईरानी के इस भाषण का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह महिलाओं के बारे में बात करती दिखाई दे रही हैं. इस वीडियो में केंद्रीय मंत्री कह रही हैं कि, ‘कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि तुम थोड़ी रूढ़ीवादी हो. पति से दो कदम पीछे चलती हो और तुम जैसी महिलाओं की प्रॉब्लम ही यही है. मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है. भगवान ने कहीं ना कहीं निश्चित किया, संस्कार कुछ ऐसे दिए कि हिंदुस्तान की महिला ने ये सोचा कि कहीं बीच रास्ते अगर पति डगमगा जाए तो उसे थामने की हिम्मत सिर्फ मुझमें है. इसीलिए उससे एक कदम पीछे चलती हूं.’

