नई दिल्ली. पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) का आकस्मिक निधन, उनकी पार्टी के नेताओं समेत पूरे देश को शोक संतप्त कर गया है. उनके निधन से न सिर्फ उनके पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी ने अपना पारिवारिक सदस्य खोया है, बल्कि देशभर के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य प्रमुख हस्ती भी दुखी हैं. खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वर्तमान दौर के नेताओं के लिए तो स्वराज का जाना और भी दुखद है, क्योंकि इन नेताओं के लिए वह अभिभावक सरीखी थीं. मंगलवार को एम्स में सुषमा स्वराज के निधन के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का ट्वीट इस दुख को बयां करता है.

निधन से पहले सुषमा ने हरीश साल्वे से की अंतिम बातचीत, कहा- ले जाओ अपना 1 रूपया

स्मृति ईरानी (Smriti Irani) का ट्वीट भाजपा में सुषमा स्वराज की प्रतिष्ठा और उनके कद को दिखाता है. ईरानी ने अपने ट्वीट में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी (Bansuri Swaraj) का जिक्र करते हुए शिकायत की है. स्मृति इरानी ने अपने ट्वीट में कहा, ‘दीदी, मुझे आपसे एक शिकायत है. आपने बांसुरी से एक रेस्टोरेंट चुनने और मुझे लंच पर ले जाने के लिए कहा था. लेकिन आप अपना वादा पूरा किए बिना ही हमें छोड़कर चली गईं.’ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का यह ट्वीट, सुषमा स्वराज के जूनियर नेताओं के प्रति प्यार को दिखाता है. ईरानी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता के आकस्मिक निधन पर एक अन्य ट्वीट में कहा है, ‘असंख्य महिला कार्यकर्ताओं की प्रेरणा दीदी का आकस्मिक निधन हम सबको स्तब्ध कर गया. आज उनके शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हूं. एक कार्यकर्ता के नाते महिला उत्थान के प्रति अगर हम अपना जीवन समर्पित करे तो वो दीदी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.’

I have an axe to grind with you Didi . You made Bansuri pick a restaurant to take me for a celebratory lunch. You left without fulfilling your promise to the two of us.

— Smriti Z Irani (@smritiirani) August 6, 2019