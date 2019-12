जम्मू: कश्मीर में 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से सभी सरकारी अस्पतालों में इंटरनेट सेवाएं और सभी मोबाइल फोनों पर एसएमएस सेवा बहाल कर दी जाएगी. जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक प्रवक्ता रोहित कंसल ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इससे पहले छात्रों, छात्रवृत्ति आवेदकों, कारोबारियों और अन्य की सुविधा के लिए दस दिसंबर को मोबाइल फोनों पर एसएमएस सेवा शुरू की गई थी. कंसल ने कहा कि 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से पूरे कश्मीर में सेवाएं पूरी तरह बहाल करने का फैसला लिया गया है.

SMS service to be restored in Kashmir valley from today midnight

Read @ANI story | https://t.co/koohNB8VKQ pic.twitter.com/z13BXto0L7

— ANI Digital (@ani_digital) December 31, 2019