पुरी: भगवान जगन्नाथ को समर्पित स्नान पूर्णिमा पर्व यहां स्थित बारहवीं शताब्दी के मंदिर में शुक्रवार को पहली बार श्रद्धालुओं की अनुपस्थिति में मनाया गया. लॉकडाउन के प्रतिबंधों के चलते श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की मनाही थी, लेकिन पूजन करने वाले पुजारियों ने न मास्‍क लगाया और न ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया.

धार्मिक आयोजन के दौरान पुजारियों ने मास्क नहीं लगाया और सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन नहीं किया. हालांकि अनुष्ठान संपन्न करने के लिए सीमित संख्या में ही सेवादारों की जरूरत थी, एक वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को एकत्रित होकर आयोजन पूरा करते देखा गया. कई सेवादारों को दैव प्रतिमाओं के आसपास भीड़ लगाते देखा गया.

कुछ सेवादारों ने प्रतिमाओं को तड़के एक बज कर 40 मिनट पर मुख्य मंदिर से बाहर निकाला. अनुष्ठान में शामिल होने से पहले इन सेवादारों की कोरोना वायरस जांच की गई थी. यह आयोजन प्रतिवर्ष रथयात्रा पर्व से पहले होता है.

#WATCH Snana Poornima festival of Lord Jagannath, Lord Balabhadra & Devi Subhadra being held at Shree Jagannath Temple of Puri today. DM Puri says, no devotees have been allowed at the festival. pic.twitter.com/0f5vCk4QTC

— ANI (@ANI) June 5, 2020