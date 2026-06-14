महाराष्ट्र में बड़ा हादसा; श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत

Maharashtra Pandharpur Accident: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मंदिर दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. एक पिकअप वैन के कुएं में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.
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