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महाराष्ट्र में बड़ा हादसा; श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मंदिर दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की पिकअप वैन अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गई. हादसे में 14 लोगों की जान चली गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 14, 2026, 8:14 PM IST
महाराष्ट्र में बड़ा हादसा; श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 14 लोगों की मौत

Maharashtra Pandharpur Accident: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में मंदिर दर्शन कर लौट रहे एक परिवार की खुशियां कुछ ही पलों में मातम में बदल गईं. एक पिकअप वैन के कुएं में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई. मृतकों में महिलाओं और बच्चों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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