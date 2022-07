Solar Storm Alert: अंतरिक्ष मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि एक तीव्र सौर तूफान सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है और वह पृथ्वी से टकरा सकता है. इससे रेडियो, जीपीएस सर्विस, सेटेलाइट सर्विस प्रभावित हो सकती हैं और साथ ही हवाई यात्रा भी बाधित हो सकती है. सोशल मीडिया पर स्पेस वेदर वुमन के नाम से मशहूर डॉ. तमिथा स्कोव ने 16 जुलाई को एक ट्वीट शेयर कर सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा है कि मंगलवार, 19 जुलाई को सौर तूफान के पृथ्वी से टकराने की उम्मीद है और इससे रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है.Also Read - फास्टैग की जगह सैटेलाइट से होगी टोल टैक्स की वसूली, किमी के हिसाब से लगेगा चार्ज, जानें सरकार का प्लान

वैज्ञानिक ने कहा-हो सकता है ब्लैकआउट

अंतरिक्ष मौसम भौतिक विज्ञानी डॉ. तमिथा स्कोव (Dr Tamitha Skov) के मुताबिक, सूरज से सांप के आकार जैसी एक सोलर फ्लेयर (Snake like filament) पृथ्वी को हिट करेगी. इससे कई सैटेलाइट प्रभावित हो सकते हैं. जीपीएस, टीवी संचार और रेडियो का काम भी बाधित हो सकता है.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022



Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022

सोलर तूफान के टकराने से क्या होगा नुकसान

इस सोलर फ्लेयर (Solar flare) से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन और गर्मी बहुत बढ़ जाती है. हालांकि, पृथ्वी पर इससे गर्मी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन से पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड पर असर पड़ सकता है और सिगनल बंद हो सकते हैं.इससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सीधे हिट करने से रेडियो और जीपीएस के सिग्नल में व्यवधान आ सकता है.

सौर विस्फोटों में होगी वृद्धि

यह हाल के हफ्तों में सूर्य को हिला देने वाले सौर विस्फोटों की एक लंबी कतार में नवीनतम है. सूर्य, जो 11 साल के चक्र से काम करता है, अब उस चक्र के चरम पर पहुंच रहा है. नतीजतन, सौर विस्फोटों की संख्या में वृद्धि हुई है. उस वृद्धि के साथ उन सौर विस्फोटों का एक बड़ा मौका आता है जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे सौर तूफान पैदा करते हैं.

वैज्ञानिकों का कहना है कि य बताना मुश्किल है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने पर विस्फोट किस तरह के मुद्दों का कारण बन सकता है. इन सौर तूफानों में शामिल तीव्र ऊर्जा के कारण, यह वर्तमान में कक्षा में मौजूद कई उपग्रहों के साथ समस्याएं पैदा कर सकता है.आने वाले महीनों में हम इस तरह की और घटनाएं देख सकते हैं क्योंकि सौर गतिविधि में वृद्धि जारी है.