नई दिल्ली: सरकार ने 1986 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी सोमा रॉय बर्मन को नया महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया है. वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी. बर्मन 24वीं महालेखा नियंत्रक हैं तथा इस पद पर पहुंचने वाली सातवीं महिला हैं.

Ministry of Finance: Soma Roy Burman, a 1986-batch Indian Civil Accounts Service (ICAS) officer, took charge as the new Controller General of Accounts, today. She is the 24th Controller General of Accounts & the seventh woman to hold this position. #Delhi pic.twitter.com/XgLW8YqUFU

